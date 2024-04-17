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11:32 17.04.2024

У Чернігові десятеро загиблих від ракетного удару РФ, кількість жертв може збільшитися - Зеленський

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У Чернігові десятеро загиблих від ракетного удару РФ, кількість жертв може збільшитися - Зеленський
Фото: ДСНС

Десятеро людей загинули і 20 постраждали внаслідок ракетного удару російських окупантів по місту Чернігову у середу вранці, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Триває рятувальна операція після російського ракетного удару. Люди під завалами. Станом на цей час відомо про 20 постраждалих і 10 загиблих. Мої співчуття рідним та близьким. На жаль, кількість загиблих може зрости", - написав Зеленський у телеграмі.

Він наголосив, що "цього не було б, якби Україна отримала достатньо засобів ППО та якби рішучість світу в протидії російському терору теж була достатньою".

"Терористи здатні ламати життя лише тоді, коли спочатку їм вдається залякати тих, хто здатен зупинити терор і захистити життя. Рішучість має значення. Підтримка має значення. Української рішучості достатньо. Потрібна достатня рішучість партнерів і достатня підтримка, яка її відображатиме", - написав Зеленський.

Раніше голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус повідомив про дев'ятьох загиблих і понад 20 поранених у Чернігові внаслідок російського ракетного удару. У місті пошкоджені багато багатоповерхових житлових будинків, цивільна інфраструктура, знищені десятки автомобілів.

Теги: #жертви #чернігів

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