У Чернігові десятеро загиблих від ракетного удару РФ, кількість жертв може збільшитися - Зеленський

Фото: ДСНС

Десятеро людей загинули і 20 постраждали внаслідок ракетного удару російських окупантів по місту Чернігову у середу вранці, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Триває рятувальна операція після російського ракетного удару. Люди під завалами. Станом на цей час відомо про 20 постраждалих і 10 загиблих. Мої співчуття рідним та близьким. На жаль, кількість загиблих може зрости", - написав Зеленський у телеграмі.

Він наголосив, що "цього не було б, якби Україна отримала достатньо засобів ППО та якби рішучість світу в протидії російському терору теж була достатньою".

"Терористи здатні ламати життя лише тоді, коли спочатку їм вдається залякати тих, хто здатен зупинити терор і захистити життя. Рішучість має значення. Підтримка має значення. Української рішучості достатньо. Потрібна достатня рішучість партнерів і достатня підтримка, яка її відображатиме", - написав Зеленський.

Раніше голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус повідомив про дев'ятьох загиблих і понад 20 поранених у Чернігові внаслідок російського ракетного удару. У місті пошкоджені багато багатоповерхових житлових будинків, цивільна інфраструктура, знищені десятки автомобілів.