Закон про мобілізацію опубліковано в газеті "Голос України"

Закон №3633-IX про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку опубліковано в офіційному виданні Верховної Ради "Голос України" в четвер.

Отже, виходячи з п. 1 перехідних положень закону, він набуває чинності 18 травня, тобто через місяць від дня, наступного після його публікації.

Як повідомлялося в картці відповідного законопроєкту №10449 на сайті Верховної Ради, документ 16 квітня було скеровано на підпис глави держави, і того самого дня повернуто з його підписом.

Як повідомлялося, законопроєкт №10449 у другому читанні та в цілому підтримали 283 народні депутати на пленарному засіданні Верховної Ради 11 квітня. Фракція "Слуга народу" віддала за нього 192 голоси, "Європейська солідарність" - 0, "Батьківщина" - 2, депутатська група "Платформа за життя та мир" - 18, фракція "Голос" і група "Відновлення України" - по 16, група "За майбутнє" - 12, група "Довіра" - 5, позафракційні - 12. 15 квітня його повернули з підписом спікера українського парламенту Руслана Стефанчука, а 16 квітня направили на підпис главі держави.

Він передбачає надання відстрочки від мобілізації під час дії воєнного стану більш ніж 25 категоріям осіб. Закон запроваджує базову військову підготовку й виключає строкову службу, а також дає можливість добровільного прямого призову військовозобов'язаних до військових частин через рекрутинг.

Закон про мобілізацію передбачає бронювання від призову до Збройних сил України військовозобов'язаних - усіх державних службовців категорії "А" та не більш як 50% категорій "Б" і "В". 100% бронювання від мобілізації поширюється на органи державної влади, Національну поліцію, Національне антикорупційне бюро, Державне бюро розслідувань, органи прокуратури, Бюро економічної безпеки, Державну службу з надзвичайних ситуацій, суди. 100% бронювання також надається критично важливим для забезпечення потреб ЗСУ підприємствам і тим, яким встановлено мобілізаційні завдання.

Закон передбачає соціальний захист військовослужбовців і збереження грошових виплат тим, хто проходить тривале лікування, зокрема за кордоном. Документ гарантує виплату одноразової грошової допомоги членам сім'ї військовослужбовця в разі його загибелі (смерті) в період дії воєнного стану в розмірі 15 млн грн.

Крім цього, проєкт надає право військовослужбовцям, які уклали перший контракт на проходження військової служби, отримати сертифікат на купівлю транспортного засобу.