Чехія закупила артилерійські боєприпаси для України

Президент Чехії Петр Павел заявив, що країна закупила артилерійські боєприпаси для України, передає видання Ceske Noviny.

Згідно з даними видання, чеський президент заявляв минулого тижня, що Чехія вже визначила понад мільйон одиниць боєприпасів, які можна закупити для України в країнах, що не входять до ЄС. Раніше він говорив про цифру у 800 тисяч. За його словами, робота з пошуку для них фінансів і партнерів триває.

"Думаю, це віддзеркалення того факту, що всі знають про певний борг щодо обіцяної підтримки Україні, коли Євросоюз обіцяв поставити мільйон одиниць до березня цього року. На жаль, цього не сталося", - цитує видання слова Павла.

За інформацією The Financial Times, закупівля 800 тис. одиниць боєприпасів має обійтися в $1,5 млрд (близько 60 млрд грн).

Урядовий агент із відновлення України Томаш Копечни в ефірі чеського radio Plus повідомив, що сума купівлі становитиме близько $3 млрд.

"Точну суму сказати я не можу, тому що насамперед це рух цін, це ринок, але більш-менш це приблизно вдвічі більше, ніж повідомляє Financial Times, тобто близько трьох мільярдів доларів", - сказав Копечни.

Зі свого боку, міністр фінансів Збинек Станюра в ефірі чеського телебачення заявив, що фінансовий внесок Чехії на закупівлю боєприпасів становитиме від 500 млн до 1 млрд крон.

"Це сума, що відповідає розмірам Чеської Республіки і показникам чеської економіки", - додав він.