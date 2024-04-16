ПАРЄ закликала використати заморожені активи РФ для відновлення України

Парламентська асамблея Ради Європи закликала використовувати заморожені російські активи для відновлення України, повідомила членкиня постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу").

"ПАРЄ закликає використати російські активи для відновлення України! 300 мільярдів доларів США російських державних активів, які зараз заморожені низкою держав, мають бути передані до міжнародного компенсаційного механізму для сплати Україні. Щойно Парламентська Асамблея Ради Європи одноголосно проголосувала за відповідну резолюцію щодо підтримки відновлення нашої держави. 134 голоси ЗА! І 137 голосів за рекомендації!", - написала Кравчук у фейсбуці у вівторок.

За словами Кравчук, документ закликає до створення міжнародного компенсаційного механізму під егідою Ради Європи для всебічного відшкодування шкоди, завданої фізичним і юридичним особам, зокрема українській державі, внаслідок агресії РФ.

Вона зазначила, що резолюція ПАРЄ також закликала держави до активної співпраці в питанні якнайшвидшої передачі наявних активів РФ до створеного міжнародного механізму компенсації для використання їх на відновлення України.

Народна депутатка розповіла, що, окрім цього, резолюція передбачає створення міжнародного трастового фонду, куди буде передано на зберігання всі російські державні активи та створення неупередженої й ефективної міжнародної комісії для розгляду позовів, поданих Україною та постраждалими суб'єктами, а також фізичними й юридичними особами, що вимагають відшкодування шкоди, заподіяної агресією РФ.

"Крім того, сьогодні вдалося ухвалити важливі поправки, серед них: заклик до держав-членів Ради Європи та держав, які не є членами Ради Європи, долучитися до Реєстру збитків, якщо вони ще не зробили цього; пропозиція державам-членам включити в сферу дії майбутнього міжнародного механізму компенсації наслідків, заподіяних РФ, ще до повномасштабного вторгнення - починаючи з агресії 2014 року; Асамблея визнає, що російські політики, пропагандисти, олігархи й інші колаборанти війни накопичили значні статки, а саме: "заохотити їх до відшкодування збитків". Для забезпечення персональної відповідальності таких осіб - їхні активи мають бути заморожені, конфісковані та спрямовані на відновлення України. Державам-членам рекомендується розробити законодавство та правові механізми конфіскації цих активів", - написала Кравчук.

За словами нардепки, Асамблея повідомила, що низка держав заморозила близько 300 мільярдів доларів США російських державних активів, і наголосила, що ці держави мають співпрацювати та передати їх міжнародному компенсаційному механізму.

"Важливо, що такі кроки абсолютно легітимні. Згідно з міжнародним правом, держави мають право вживати контрзаходів проти держави, яка серйозно порушила міжнародне право", - наголосила Кравчук.