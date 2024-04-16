Генпрокурор: У результаті дій агресора загинуло понад 12 тис. мирних українців, серед них 543 дитини

На сьогодні внаслідок повномасштабної агресії РФ в Україні загинуло понад 126 тисяч цивільних, розслідується понад 126 тисяч військових злочинів, скоєних окупантами.

"На сьогодні зареєстровано понад 126 000 воєнних злочинів. Унаслідок цих злочинів загинули понад 12 тис. цивільних осіб, зокрема 543 дітей", - сказав генпрокурор на конференції, присвяченій боротьбі з корупцією, у вівторок у Києві.

Він повідомив, що вже ідентифіковано 556 підозрюваних у скоєнні воєнних злочинів.

"Завершено розслідування стосовно 386 осіб, обвинувальні акти стосовно них скеровано до суду. 105 осіб уже отримали вироки за воєнні злочини", - зазначив генпрокурор.

Він звернув увагу на те, що Україна спільно з міжнародними партнерами розбудовує мережу всеосяжної відповідальності за злочини агресора.

За словами Костіна, йдеться про національні розслідування, взаємодію з міжнародними механізмами правосуддя, зокрема, Міжнародним кримінальним судом, двостороннє та багатостороннє співробітництво з країнами, що розслідують міжнародні злочини Росії, а також забезпечення компенсації шкоди у зв'язку з воєнними злочинами ворога.

"Для завершення цієї системи не вистачає одного ключового елемента - Спеціального міжнародного трибуналу зі злочину агресії, який матиме юрисдикцію, щоб судити "трійку", - додав Костін.