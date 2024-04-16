Події

19:09 16.04.2024

Генпрокурор: У результаті дій агресора загинуло понад 12 тис. мирних українців, серед них 543 дитини

1 хв читати
Генпрокурор: У результаті дій агресора загинуло понад 12 тис. мирних українців, серед них 543 дитини

На сьогодні внаслідок повномасштабної агресії РФ в Україні загинуло понад 126 тисяч цивільних, розслідується понад 126 тисяч військових злочинів, скоєних окупантами.

"На сьогодні зареєстровано понад 126 000 воєнних злочинів. Унаслідок цих злочинів загинули понад 12 тис. цивільних осіб, зокрема 543 дітей", - сказав генпрокурор на конференції, присвяченій боротьбі з корупцією, у вівторок у Києві.

Він повідомив, що вже ідентифіковано 556 підозрюваних у скоєнні воєнних злочинів.

"Завершено розслідування стосовно 386 осіб, обвинувальні акти стосовно них скеровано до суду. 105 осіб уже отримали вироки за воєнні злочини", - зазначив генпрокурор.

Він звернув увагу на те, що Україна спільно з міжнародними партнерами розбудовує мережу всеосяжної відповідальності за злочини агресора.

За словами Костіна, йдеться про національні розслідування, взаємодію з міжнародними механізмами правосуддя, зокрема, Міжнародним кримінальним судом, двостороннє та багатостороннє співробітництво з країнами, що розслідують міжнародні злочини Росії, а також забезпечення компенсації шкоди у зв'язку з воєнними злочинами ворога.

"Для завершення цієї системи не вистачає одного ключового елемента - Спеціального міжнародного трибуналу зі злочину агресії, який матиме юрисдикцію, щоб судити "трійку", - додав Костін.

 

 

Теги: #загиблі #вторгнення #цивільні

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

04:14 04.04.2024
Щонайменше дев'ятеро людей загинули під час землетрусу на Тайвані

Щонайменше дев'ятеро людей загинули під час землетрусу на Тайвані

20:22 30.03.2024
Кількість загиблих у результаті вибуху в Білій Церкві зросла до двох

Кількість загиблих у результаті вибуху в Білій Церкві зросла до двох

07:26 28.03.2024
Окупанти обстріляли Борову на Харківщині, загинула 12-річна дитина

Окупанти обстріляли Борову на Харківщині, загинула 12-річна дитина

20:39 27.03.2024
Шестеро людей загинули під час обвалення мосту в Балтіморі

Шестеро людей загинули під час обвалення мосту в Балтіморі

13:09 22.03.2024
Ідентифіковано чотирьох загиблих унаслідок ракетного удару по Харкову 20 березня - поліція

Ідентифіковано чотирьох загиблих унаслідок ракетного удару по Харкову 20 березня - поліція

12:54 22.03.2024
Кількість загиблих від удару по Запоріжжю зросла до 3 - обладміністрація

Кількість загиблих від удару по Запоріжжю зросла до 3 - обладміністрація

18:23 20.03.2024
Кількість загиблих унаслідок ворожого удару по Харкову зросла до 5

Кількість загиблих унаслідок ворожого удару по Харкову зросла до 5

16:49 20.03.2024
Кількість загиблих унаслідок удару по Харкову зросла до 4 людей - Терехов

Кількість загиблих унаслідок удару по Харкову зросла до 4 людей - Терехов

14:30 20.03.2024
Унаслідок удару по Харкову 3 загиблих, 5 постраждалих - поліція

Унаслідок удару по Харкову 3 загиблих, 5 постраждалих - поліція

19:21 15.03.2024
Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Одесі зросла до 20 людей

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Одесі зросла до 20 людей

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського оголошено в розшук

Командувачем військ оперативного командування "Південь" призначено бригадного генерала Шаповалова

Зеленський підписав закон про мобілізацію - сайт ВР

Росіяни завдали авіаудару по Бериславу, постраждали 15 осіб - голова ОВА

Росія вразила Трипільську ТЕС, бо в української ППО закінчилися ракети - Зеленський

ОСТАННЄ

Стефанчук у ПАРЄ: Минув час засудження російської агресії, настав час об'єднаного спротиву терору РФ

САП передала до суду справу депутата Одарченка, підозрюваного в підкупі голови Держагентства відновлення

Україна провела черговий раунд переговорів з Іспанією щодо безпекової угоди

Міністр військового кабінету Ізраїлю закликає запроваджувати санкції проти Ірану

Ізюмчанку, яка очолила поштове відділення під час окупації міста, засудили до 11 років в'язниці - прокуратура

Колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського оголошено в розшук

У 2023 році в судах розглянули 30% справ за статтями про колабораціонізм і держзраду - рух "Чесно"

Пожежники Копенгагена кілька годин не можуть загасити пожежу в історичній будівлі біржі

Представник Мінагрополітики на засіданні Комітету НАТО: Українські аграрії потребують підтримки, щоб гарантувати продовольчу безпеку світу

Кличко: Проїзд новим шляхопроводом на перетині Полярної та Богатирської в Києві відкриють у травні, рух Подільсько-Воскресенським мостом - у вересні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА