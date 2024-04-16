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18:00 16.04.2024

Колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського оголошено в розшук

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Колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського оголошено в розшук

Вищий антикорупційний суд оголосив у розшук колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського, якого обвинувачують у зловживаннях під час закупівлі автомобілів для армії, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"16 квітня 2024 року колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора САП про оголошення у розшук колишнього першого заступника секретаря РНБО, який спільно з колишнім заступником міністра оборони та директором департаменту Міністерства оборони обвинувачується у завданні збитків державі на загальну суму 17,44 млн грн", - ідеться в повідомленні САП у телеграм-каналі у вівторок.

Як повідомляється, суд урахував неявки обвинуваченого на судові засідання та наявність підтвердженої інформації про перебування зазначеної особи за кордоном і задовольнив клопотання.

Раніше повідомлялося, що під час досудового розслідування встановлено, що експосадовець РНБО використав надану йому владу та службове становище всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди структурою, в якій він та його близькі особи мають частку власності, а саме - ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс".

У жовтні 2019 року повідомлено про підозру колишньому першому заступнику секретаря РНБО, у квітні 2020 року - ексзаступнику міністра оборони та директору департаменту Міністерства оборони.

Теги: #розшук #гладковський

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