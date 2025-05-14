Гладковський в Іспанії, але не є затриманим - адвокат

Фото: https://www.facebook.com/ruslan.volinec.2025

Колишній перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський перебуває в Іспанії, але не є затриманим, суд не приймав рішення про його утримання чи внесення застави, зазначає адвокат Гладковського Руслан Волинець.

"Сьогодні в багатьох ЗМІ було оприлюднено інформацію про затримання в Іспанії Гладковського Олега Володимировича. З урахуванням чисельних звернень, хочу повідомити, що наразі Гладковський Олег Володимирович не є затриманим. Так, він перебуває в Іспанії, але відносно нього не приймалось рішення іспанським судом про його утримання чи внесення застави, як умови звільнення", - написав Волинець на своїй сторінці в Фейсбук в середу.

За його словами, кримінальне провадження, в рамках якого здійснюється розшук, стосується обставин виробництва військових автомобілів для ЗС України в 2016-2017 роках.

"Наразі дана справа слухається у Вищому антикорупційному суді", - нагадав він.

Адвокат також додав: "Стосовно розшуку, то на мій погляд, він є штучний, оскільки правоохоронним органам України та суду, стороною захисту було завчасно повідомлено про місцезнаходження Гладковського О.В., як точну адресу його проживання, так і засоби зв'язку".

Крім того, за словами Волинця, Гладковський довго приймав участь у розгляді даної справи в режимі відеоконференції, але саме за ініціативою сторони обвинувачення, яку підтримав суд, було прийнято рішення про необхідність його особистої участі у суді.

Як повідомляла раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП), в Іспанії затримано колишнього першого заступника секретаря РНБО, обвинуваченого у справі щодо завдання державі збитків на загальну суму 17,44 млн грн.

"14 травня 2025 року на території Королівства Іспанія місцевими правоохоронними органами затримано колишнього першого заступника секретаря РНБО, обвинуваченого у справі САП та НАБУ щодо завдання державі збитків на загальну суму 17,44 млн гривень", - йдеться в повідомленні САП у телеграм в середу.

У повідомленні не вказано ім'я затриманого. Йдеться про Олега Гладковського.