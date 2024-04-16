Події

14:20 16.04.2024

У російському Брянську вночі були знеструмлені відразу кілька військових і промислових об'єктів - ГУР

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У російському Брянську вночі були знеструмлені відразу кілька військових і промислових об'єктів - ГУР

Одразу кілька військових і промислових об'єктів були знеструмлені в російському місті Брянську унаслідок пожежі на підстанції в ніч на 16 квітня, повідомляється в телеграм-каналі Головного управління розвідки Міністерства оборони України у вівторок.

"Внаслідок знищення трансформатора на електропідстанції потужністю 110 кВт без електроживлення, зокрема, залишилися: військова частина №33149 (29-та окрема залізнична бригада); 111-й військовий завод (машинобудівне підприємство); 192-й центральний військовий завод (постачальник залізничної техніки)", - ідеться в повідомленні.

У ГУР зазначили, що "вказані об'єкти ворог використовував у геноцидній війні проти України".

Теги: #гур #брянськ

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