Події

11:39 16.04.2024

Росія вразила Трипільську ТЕС, бо в української ППО закінчилися ракети - Зеленський

1 хв читати
Росія вразила Трипільську ТЕС, бо в української ППО закінчилися ракети - Зеленський

Трипільську ТЕС вразили російські ракети, тому що на той момент закінчилися ракети української ППО, сказав в інтерв'ю PBS, оприлюдненому у вівторок, президент України Володимир Зеленський.

"Летіли 11 ракет. Перші сім ми знищили. Чотири знищили Трипільську ТЕС. Чому? Тому що (у нас - ІФ-У) було ракет нуль. У нас закінчилися всі ракети, які захищали Трипілля", - сказав він.

Трипільська ТЕС була знищена в результаті масованої ракетної атаки в ніч на 11 квітня. Унаслідок влучень сталася масштабна пожежа в турбінному цеху.

 

Теги: #ракети #зеленський #трипільська_тес

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:57 16.04.2024
Поділ допомоги Україні та Ізраїлю свідчить про те, що "це чиста політика і питання виборів" - Зеленський

Поділ допомоги Україні та Ізраїлю свідчить про те, що "це чиста політика і питання виборів" - Зеленський

20:58 15.04.2024
"Шахеди" в небі України звучать так само, як і в небі Близького Сходу - Зеленський

"Шахеди" в небі України звучать так само, як і в небі Близького Сходу - Зеленський

19:26 14.04.2024
Над Чорним морем збито дві російські ракети Х-59

Над Чорним морем збито дві російські ракети Х-59

15:08 14.04.2024
Зеленський: Дії Ірану загрожують світу так само, як дії Росії

Зеленський: Дії Ірану загрожують світу так само, як дії Росії

11:55 14.04.2024
Зеленський: Світ здатен зупинити будь-які ракети, світ потребує лише рішень

Зеленський: Світ здатен зупинити будь-які ракети, світ потребує лише рішень

11:10 14.04.2024
Сили США перехопили на Близькому Сході понад 70 безпілотників і щонайменше три балістичні ракети

Сили США перехопили на Близькому Сході понад 70 безпілотників і щонайменше три балістичні ракети

04:20 14.04.2024
Іран випустив по Ізраїлю понад 200 безпілотників і ракет, більшість із них перехоплено системою ПРО Arrow - ЦАХАЛ

Іран випустив по Ізраїлю понад 200 безпілотників і ракет, більшість із них перехоплено системою ПРО Arrow - ЦАХАЛ

01:05 14.04.2024
Іран випустив по Ізраїлю першу хвилю балістичних ракет - ЗМІ

Іран випустив по Ізраїлю першу хвилю балістичних ракет - ЗМІ

20:49 13.04.2024
ППО і фронт є головними темами під час розмов із партнерами - Зеленський

ППО і фронт є головними темами під час розмов із партнерами - Зеленський

16:47 13.04.2024
Німеччина передасть Україні ще одну систему Patriot - Зеленський

Німеччина передасть Україні ще одну систему Patriot - Зеленський

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

СБУ вразила РЛС дальньої дії в Брянській області - джерело

Законопроєкт про мобілізацію скеровано на підпис Зеленському

Спікер Джонсон представив чотири законопроєкти, серед них один про допомогу Україні

ЗС України за добу ліквідували 920 окупантів

Силами оборони вночі знищено дев’ять із дев’яти ударних БПЛА

ОСТАННЄ

Найближчі дні в Україні будуть дощовими й прохолодними

The Reckoning Project подав позов в Аргентині у зв'язку з катуванням українця росіянами

Питаннями українських цивільних, яких утримує РФ, опікуватиметься спеціально створена робоча група - Лубінець

Із 16 липня для друкованих медіа місцевої сфери розповсюдження є обов'язковою наявність версії державною мовою - мовний омбудсмен

СБУ вразила РЛС дальньої дії в Брянській області - джерело

Законопроєкт про мобілізацію скеровано на підпис Зеленському

СБУ затримала ворожого агента, який готував замах на голову Херсонської обладміністрації

Сили РФ можуть досягти загрозливих успіхів на заході від Бахмута за відсутності допомоги США для України - ISW

Окупанти обстріляли 10 сіл і селищ у Сумській та Чернігівській областях за добу, в Угроїдах пошкоджені дев'ять житлових будинків - ОК "Північ"

Справу проти нардепа Ніколаєнка, який на смерть збив дівчину на Житомирщині, передано до суду

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА