Росія вразила Трипільську ТЕС, бо в української ППО закінчилися ракети - Зеленський

Трипільську ТЕС вразили російські ракети, тому що на той момент закінчилися ракети української ППО, сказав в інтерв'ю PBS, оприлюдненому у вівторок, президент України Володимир Зеленський.

"Летіли 11 ракет. Перші сім ми знищили. Чотири знищили Трипільську ТЕС. Чому? Тому що (у нас - ІФ-У) було ракет нуль. У нас закінчилися всі ракети, які захищали Трипілля", - сказав він.

Трипільська ТЕС була знищена в результаті масованої ракетної атаки в ніч на 11 квітня. Унаслідок влучень сталася масштабна пожежа в турбінному цеху.