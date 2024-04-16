Росіяни обстріляли Нікопольський район, постраждалих немає

Російські окупанти протягом дня обстріляли Нікопольський район із застосуванням артилерії, а також 5 разів атакували за допомогою БПЛА, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Артобстріл і п'ять атак fpv-дронами. Увечері та вночі російські війська тероризували Нікопольщину. Під удар потрапили районний центр, Червоногригорівська та Мирівська громади. Зруйновано три приватні будинки, кілька теплиць, легковий автомобіль і мікроавтобус. Пошкоджено лінію електропередачі. Без світла залишилася тисяча абонентів. Фахівці працюють, щоб заживити будинки", - написав Лисак у телеграм-каналі у вівторок уранці.

Він зазначив, що загиблих і постраждалих унаслідок атак немає.