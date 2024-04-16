У Тбілісі перед будівлею парламенту відбулася акція протесту проти закону про іноземних агентів

На площі перед парламентом у Тбілісі в понеділок відбулася акція протесту проти "закону про іноземних агентів", організована громадськими активістами та парламентською опозицією.

Учасники акції протестували проти законопроєкту про іноземних агентів, який є аналогом російського закону про "іноагентів". Згідно з ним, медіа та громадським організаціям, що фінансуються з-за кордону, надаватимуть статус "агентів іноземного впливу". Для таких громадян за порушення закону буде передбачено покарання у вигляді ув'язнення до п'яти років, для компаній - штраф, повідомляє "Суспільне".

У МВС Грузії заявили, що не мають наміру розганяти присутніх, але водночас будуть жорстко припиняти будь-які провокації і затримувати порушників. Пізніше стало відомо про затримання 14 осіб, яких звинуватили в хуліганстві та непокорі поліції, про це повідомило Радіо Свобода.

До теперішнього часу протестувальники розійшлися по домівках, залишається невелика група, яка оголосила сидячий страйк.

Мітинг відновиться у вівторок об 11:00.