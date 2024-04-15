Зеленський призначив Точицького заступником голови ОП

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення заступником глави Офісу президента Миколи Точицького.

Відповідний указ №230/2024 розміщено на сайті президента.

Микола Точицький у 2005-2008 рр. був генеральним консулом України в Сан-Франциско (США), у 2016-2021 рр.. - Надзвичайний і Повноважний Посол України в Бельгії, а також у Люксембурзі та представник України при ЄС. Із 2021 р. був заступником міністра закордонних справ України. 12 квітня 2024 р. Кабінет Міністрів звільнив Точицького з посади заступника міністра закордонних справ.