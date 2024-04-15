Події

14:02 15.04.2024

Компанія DІМ ввела в експлуатацію житлові комплекси на 1060 квартир у I кв.-2024

2 хв читати
Компанія DІМ ввела в експлуатацію житлові комплекси на 1060 квартир у I кв.-2024

Група компаній DIM ввела в експлуатацію два будівельних об'єкти - перші комплекси еко-міста Lucky Land і ЖК "Новий Автограф", загалом на 1060 квартир, повідомили в пресслужбі компанії.

"Як і всі забудовники сьогодні, ми стикаємося з безліччю перешкод. Однак докладаємо максимум зусиль для виконання зобов'язань перед своїми клієнтами. У країні багато хто залишився без житла. Тому будувати нові будинки важливо вже сьогодні", - зазначив керуючий партнер групи компаній DIM Олександр Насіковський.

Повідомляється, що компанія DIM продовжує нарощувати темпи будівництва, до кінця заплановано здати в експлуатацію понад 100 тис. квадратних метрів житла.

Житловий комплекс Lucky Land - це сучасне еко-місто на сім кварталів у Києві, що відповідає поліфункціональному формату live-work-play. Наприкінці січня 2024 року компанія DIM ввела в експлуатацію 1, 2, 3 секції третьої черги. Будинок №3 отримав власну поштову адресу - вул. Берковецька, 4Д, у квітні DIM завершить виготовлення технічних паспортів і з травня почне передачу квартир власникам.

У березні 2024 року сертифікат готовності отримав житловий комплекс комфорт-класу "Новий Автограф". Це два будинки на 18-26 поверхів на 810 квартир, інженерні комунікації комплексу передбачають подання артезіанської води та індивідуальне опалення. Територія навколо житлового комплексу має розвинену інфраструктуру - від дитячих і спортивних майданчиків до комерційних об'єктів і підземного паркінгу.

Низка інших проєктів від DІМ - у стадії активної реалізації. Зокрема, триває будівництво 33-поверхового багатофункціонального комплексу А136 Highlight Tower. Нещодавно він першим в Україні пройшов аудит від найбільшої міжнародної компанії з інвестиційного консалтингу та управління нерухомістю CBRE Ukraine. Міжнародні аудитори підтвердили загальне виконання робіт на 54%. Враховуючи темпи будівництва, зведення комплексу буде завершено вже восени цього року.

Протягом року компанія DIM також планує завершити будівництво третього будинку житлового комплексу "Метрополіс", а також ввести в експлуатацію п'ять будинків еко-міста Park Lake City, розташованого за 15 хвилин від Києва.

Група компаній DIM заснована 2014 року і складається з шести компаній, що охоплюють усі стадії будівництва. До теперішнього часу ввела в експлуатацію 12 будинків у шести ЖК загальною житловою площею понад 218 тис. кв. м. На стадії будівництва - шість житлових комплексів категорії "комфорт+" і "бізнес-клас": "Новий Автограф", "Метрополіс", Park Lake City, Lucky Land, А136 Highlight Tower, Olegiv Podil.

Теги: #квартири #dim

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:34 11.04.2024
Унаслідок вибуху в Кривому Розі зруйновано 36 квартир - Вілкул

Унаслідок вибуху в Кривому Розі зруйновано 36 квартир - Вілкул

12:46 21.03.2024
Група компаній DIM та БФ “Захист майбутнього” оголосили збір коштів з розіграшем квартири в ЖК LUCKY LAND у Києві серед учасників

Група компаній DIM та БФ “Захист майбутнього” оголосили збір коштів з розіграшем квартири в ЖК LUCKY LAND у Києві серед учасників

16:18 13.03.2024
Група компаній DIM ввела в експлуатацію ЖК "Новий Автограф"

Група компаній DIM ввела в експлуатацію ЖК "Новий Автограф"

14:26 07.03.2024
Зеленський вручив сертифікати на квартири Героям України та родинам загиблих

Зеленський вручив сертифікати на квартири Героям України та родинам загиблих

15:42 26.02.2024
Інвестиційні угоди становлять 10% у структурі продажу групи DIM

Інвестиційні угоди становлять 10% у структурі продажу групи DIM

16:04 03.02.2024
Зеленський вручив сертифікати на квартири Героям України та їхнім родинам

Зеленський вручив сертифікати на квартири Героям України та їхнім родинам

13:52 29.01.2024
Перші комплекси столичного еко-міста Lucky Land введено в експлуатацію

Перші комплекси столичного еко-міста Lucky Land введено в експлуатацію

14:12 11.01.2024
DIM надає додаткові знижки за програмою "єВідновлення"

DIM надає додаткові знижки за програмою "єВідновлення"

10:27 03.01.2024
Зеленський вручив сертифікати на отримання квартир Героям України та рідним загиблих Героїв

Зеленський вручив сертифікати на отримання квартир Героям України та рідним загиблих Героїв

16:31 23.12.2023
Глава МВС: 73 прикордонники отримали квартири у Львові та передмісті

Глава МВС: 73 прикордонники отримали квартири у Львові та передмісті

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти завдали авіаудару по школі в Лук'янцях Харківської області, дві людини загинули, одна поранена

Російські військові завдали удару по Полтаві - ОВА

Нідерланди виділяють EUR4,4 млрд для України на найближчі три роки

Кулеба: НАТО має втілювати окрему Чорноморську стратегію задля зменшення руйнівного впливу Росії в регіоні

У Сіверську 4 загиблих унаслідок вечірнього обстрілу - обладміністрація

ОСТАННЄ

Окупанти завдали авіаудару по школі в Лук'янцях Харківської області, дві людини загинули, одна поранена

СБУ затримала трьох топчиновників митниці за вимагання хабарів в українських імпортерів

Російські військові завдали удару по Полтаві - ОВА

Нідерланди виділяють EUR4,4 млрд для України на найближчі три роки

Зеленський змінив заступника секретаря РНБО і звільнив заступника начальника УДО

ВАКС визнав посадовця Держприкордонслужби невинуватим у недостовірному декларуванні доходів

ЮНІСЕФ поставив ще 39 тис. ноутбуків для українських школярів - Міносвіти

Землетрус магнітудою 6,8 зафіксовано в Папуа - Новій Гвінеї

США знищили понад 80 безпілотників і 6 балістичних ракет під час відбиття атак по Ізраїлю - Пентагон

Макрон має намір ініціювати "олімпійське перемир'я" у війнах, зокрема в Україні, - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА