Землетрус магнітудою 6,8 зафіксовано в Папуа - Новій Гвінеї

Підземний поштовх магнітудою 6,8 стався в центральній частині острова Нова Британія (Папуа - Нова Гвінея) у вівторок.

Епіцентр зафіксованого о 06:56 за місцевим часом у понеділок (о 23:56 у неділю кв. м.) землетрусу перебував за 204 км на південний захід від м.Кокопо на північному сході острова.

За інтенсивністю струсів в епіцентрі сейсмоподію оцінюють як "спустошливу".

Геологічна служба США оцінила магнітуду землетрусу в 6,5. За даними американських сейсмологів, осередок землетрусу розташовувався на глибині 49 км.