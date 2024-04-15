Події

13:33 15.04.2024

Землетрус магнітудою 6,8 зафіксовано в Папуа - Новій Гвінеї

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Землетрус магнітудою 6,8 зафіксовано в Папуа - Новій Гвінеї

Підземний поштовх магнітудою 6,8 стався в центральній частині острова Нова Британія (Папуа - Нова Гвінея) у вівторок.

Епіцентр зафіксованого о 06:56 за місцевим часом у понеділок (о 23:56 у неділю кв. м.) землетрусу перебував за 204 км на південний захід від м.Кокопо на північному сході острова.

За інтенсивністю струсів в епіцентрі сейсмоподію оцінюють як "спустошливу".

Геологічна служба США оцінила магнітуду землетрусу в 6,5. За даними американських сейсмологів, осередок землетрусу розташовувався на глибині 49 км.

Теги: #землетрус #папуа_нова_гвінея

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