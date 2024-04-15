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11:44 15.04.2024

Франція діятиме, щоб не допустити ескалації після атаки Ірану на Ізраїль - Макрон

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Франція діятиме, щоб не допустити ескалації після атаки Ірану на Ізраїль - Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про готовність Парижа докласти зусиль, щоб не допустити регіональної ескалації після ударів Ірану по Ізраїлю.

За його словами, Франція "зробить усе, щоб уникнути спалаху ескалації" в регіоні. "Ми всі цього боїмося", - сказав Макрон в ефірі каналів RMC і BFMTV у понеділок.

Він повідомив, що "Франція підтримувала Ізраїль за американської координації разом із нашими британськими друзями" під час атаки Ірану, беручи участь в оборонній операції.

Макрон пояснив, що оскільки Франція має військову присутність у Йорданії на прохання цієї країни, її контингент, суворо дотримуючись завдань оборони, брав участь у перехопленнях під час іранських ударів.

Іран у ніч на 14 квітня завдав по Ізраїлю численних ударів ракетами і безпілотниками, заявивши, що це відповідь на нещодавній авіаудар по іранському консульству в Дамаску. Представник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі повідомив, що близько 99% із приблизно 300 повітряних об'єктів, випущених Іраном по Ізраїлю за ніч, перехопили ізраїльські засоби ППО. Водночас начальник Генштабу ЗС Ірану Мохаммад Багері назвав операцію успішною.

Теги: #ізраїль #франція #іран #макрон

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