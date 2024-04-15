Вашингтон домагатиметься від РБ ООН вжиття заходів проти Тегерана

Американське постпредство працюватиме в РБ ООН над додатковими заходами проти Ірану, заявив заступник постпреда США при Організації Роберт Вуд.

"Найближчими днями ми з'ясовуватимемо, чи можна вжити додаткових заходів, щоб Іран поніс відповідальність", - заявив він на засіданні Радбезу в неділю.

Вуд також закликав Іран утриматися від подальших ударів по Ізраїлю і запевнив, що Вашингтон не зацікавлений в ескалації в близькосхідному регіоні.

Засідання РБ ООН скликали після атаки Ірану на Ізраїль, здійсненої в ніч на неділю у відповідь на ізраїльський авіаудар по іранському консульству в Дамаску.