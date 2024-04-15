Події

07:14 15.04.2024

Вашингтон домагатиметься від РБ ООН вжиття заходів проти Тегерана

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Вашингтон домагатиметься від РБ ООН вжиття заходів проти Тегерана

Американське постпредство працюватиме в РБ ООН над додатковими заходами проти Ірану, заявив заступник постпреда США при Організації Роберт Вуд.

"Найближчими днями ми з'ясовуватимемо, чи можна вжити додаткових заходів, щоб Іран поніс відповідальність", - заявив він на засіданні Радбезу в неділю.

Вуд також закликав Іран утриматися від подальших ударів по Ізраїлю і запевнив, що Вашингтон не зацікавлений в ескалації в близькосхідному регіоні.

Засідання РБ ООН скликали після атаки Ірану на Ізраїль, здійсненої в ніч на неділю у відповідь на ізраїльський авіаудар по іранському консульству в Дамаску.

 

 

Теги: #сша #оон #заходи #іран

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