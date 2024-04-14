У Сумській області внаслідок атаки дроном на вантажівку загинув водій

Унаслідок скидання вибухового предмета з дрона на вантажівку в Краснопільській громаді Сумської області загинув водій, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"14 квітня 2024 року близько 8:00 окупанти на території Краснопільської громади Сумського району скинули з дрона вибухівку на вантажівку. Водій транспортного засобу загинув", - ідеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).