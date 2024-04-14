Російські війська за добу завдали по Україні одного ракетного і понад 100 авіаударів

Ворог завдав 1 ракетного і 109 авіаційних ударів, здійснив 115 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, ідеться у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 06.00 неділі.

Минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Волфине, Павлівка Сумської області; Загризове, Борова, Слобожанське, Веселе, Першотравневе, Копанки, Колодязі Харківської області; Білогорівка Луганської області; Уманське, Верхньоторецьке, Бердичі, Карлівка, Старомихайлівка, Водяне, Антонівка, Катеринівка, Курахове, Володимирівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Березине Дніпропетровської області; Мала Токмачка, Роботине Запорізької області.

Крім того, під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.