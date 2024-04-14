США очікують, що Іран атакуватиме Ізраїль, запустивши понад 100 БпЛА, десятки крилатих і балістичних ракет - ЗМІ

США очікують, що Іран атакуватиме Ізраїль, запустивши понад 100 БпЛА, десятки крилатих і балістичних ракет, повідомляє Sky News з посиланням на джерела в Білому домі.

"США готуються до того, що це буде "велика атака", заявили два високопоставлені американські чиновники... адміністрація Байдена очікує, що Іран запустить понад 100 безпілотників, десятки крилатих ракет і десятки балістичних ракет", - йдеться в повідомленні.

Крім того, пише видання, один із чиновників заявив, що удари будуть націлені на урядові об'єкти Ізраїлю, а не на цивільні або релігійні об'єкти.

Зазначається, що США та Ізраїль тісно координують дії щодо захисту від нападу.

Командувач CENTCOM США генерал Майкл Курилла протягом останніх кількох днів зустрічався з високопоставленими ізраїльськими чиновниками.

За словами високопоставлених американських чиновників, під час свого візиту він консультувався з ізраїльтянами з приводу плану оборони, який передбачає допомогу США з моря і повітря, а також те, як Ізраїль може відповісти на напад Ірану.