Події

16:47 13.04.2024

Німеччина передасть Україні ще одну систему Patriot - Зеленський

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Німеччина передасть Україні ще одну систему Patriot - Зеленський

Німеччина ухвалила рішення про передання Україні ще однієї додаткової системи Patriot і ракет до наявних систем ППО, повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками розмови з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

"Вдячний канцлеру за рішення щодо постачання ще однієї додаткової системи Patriot в Україну та ракет до наявних систем ППО. Дякую, Олафе, за твоє лідерство! Це справжній прояв підтримки України в критичний для нас час. Закликаю всіх інших лідерів держав-партнерів наслідувати цей приклад", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Крім того, під час розмови сторони обговорили підготовку до майбутньої конференції з відновлення URC2024 у Берліні.

"Розповів про підготовку до інавгураційного Саміту миру в Швейцарії в червні. Вдячний канцлеру за готовність зробити саміт максимально успішним", - додав Зеленський.

Теги: #допомога_україні #зеленський #шольц

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