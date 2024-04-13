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13:53 13.04.2024

СБУ запобігла замаху на голову Херсонської ОВА Прокудіна - Малюк

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СБУ запобігла замаху на голову Херсонської ОВА Прокудіна - Малюк

Служба безпеки України запобігла замаху на голову Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, місцевого жителя, який організовував замах із ворожими спецслужбами, було затримано 10 квітня, повідомив глава СБУ Василь Малюк.

"Місцевий житель, негідник, якого ми затримали 10 квітня. Він організовував разом із ворожими спецслужбами замах на пана Прокудіна. З глибини 12 км було запущено новий зразок ворожого fpv-дрона. Безпосередньо на місці візуального спостереження, який здійснював цей негідник, і коригував вогонь по машині пана Прокудіна. Усе це вдалося задокументувати", - сказав Малюк на Конгресі місцевої та регіональної влади.

Він додав, що зловмисника затримали на стадії завершеного замаху. Ворожий дрон був "вчасно посаджений" українською РЕБ. Малюк додав, що загалом СБУ запобігла 12 схожим атакам у Херсонській області, серед них підготовка атак на військових і ВПК.

Зі свого боку Прокудін підтвердив факт замаху на нього.

"Так, це дійсно правда, і, на жаль, далеко не перша і не остання спроба", - сказав він у відеозверненні, опублікованому у своєму телеграм-каналі.

Теги: #сбу #замах #прокудін

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