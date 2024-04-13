Події

12:18 13.04.2024

Законопроєкт про демобілізацію вже в роботі, найближчими місяцями з'явиться версія, яка потім потрапить до парламенту - Міноборони

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Законопроєкт про демобілізацію вже в роботі, найближчими місяцями з'явиться версія, яка потім потрапить до парламенту - Міноборони

Представники Міністерства оборони України та Генерального штабу ЗСУ вже ведуть роботу над законопроєктом про демобілізацію, найближчими місяцями з'явиться його версія, яку потім подадуть до парламенту, повідомив спікер Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.

"Готувати цей законопроєкт будуть спільно з Міністерством оборони України, а також представниками Генштабу. Він уже в роботі, і протягом найближчих місяців з'явиться версія, яка потім потрапить до парламенту", - сказав Лазуткін в ефірі національного телемарафону в суботу.

За його словами, раніше офіційні джерела заявляли, що термін готовності законопроєкту становитиме 8 місяців, однак "після певних дискусій це прибрали". Речник Міноборони висловив сподівання, що законопроєкт буде готовий раніше зазначеного терміну.

Теги: #міноборони #демобілізація #законопроєкт

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