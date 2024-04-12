Зеленський відвідав у Чернівцях медиків і військових у госпіталі та вручив їм нагороди

Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до Чернівців відвідав госпіталь, де лікуються поранені військовослужбовці, і вручив нагороди, також він нагородив медиків.

Глава держави поспілкувався із захисниками та побажав їм одужання, повідомила його пресслужба.

"Дуже радий бачити вас. Хочу подякувати вам за службу, за те, що захищаєте Україну. Одужуйте якнайшвидше!" - сказав президент.

Зеленський також нагородив воїнів орденами "За мужність" III ступеня, медалями "Захиснику Вітчизни" та "За військову службу Україні".

Крім того, він відзначив медичних працівників госпіталю орденами Данила Галицького, медалями "За військову службу Україні" та "За врятоване життя".

"Дякую вам за те, що повертаєте до життя наших військових, які захищають державу. Дякую вам за цю боротьбу. З великою повагою ставлюся до того, скільки життів ви зберегли і скількох людей вилікували", - зазначив президент.