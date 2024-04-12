Резніков став новим директором "Безпекових та оборонних програм" в Українському інституті майбутнього

Ексміністр оборони України Олексій Резніков став новим директором "Безпекових та оборонних програм" в Українському інституті майбутнього, повідомив у фейсбуці директор інституту Ігор Ліскі.

"Зараз це самий актуальний напрямок і ми дуже віримо, що саме Олексій Резніков зможе дати свіжий поштовх в сфері оборони і безпеки нашої країни. Чекаємо на ваші ідеї, думки і співпрацю. Обіцяємо новий рівень аналітики, змісту та дискусії!", - написав Ліскі і опублікував спільне з Резніковим фото.

Крім Ліскі та Резнікова на фото присутній і співзасновник "Безпекових і оборонних програм" Анатолій Амелін.

Резніков обіймав посаду міністра оборони України з листопада 2021 року до вересня 2023 року.