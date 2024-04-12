Події

19:58 12.04.2024

Окупанти за добу завдали два ракетних і 72 авіаудари по Україні, обстріляли понад 110 міст і сіл

1 хв читати
Окупанти за добу завдали два ракетних і 72 авіаудари по Україні, обстріляли понад 110 міст і сіл

Російські окупанти завдали за минулу добу два ракетні та 72 авіаційні удари по території України, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 п'ятниці на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Також противник здійснив 116 обстрілів позицій українських військ та українських населених пунктів із реактивних систем залпового вогню. "Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об'єкти інфраструктури", - йдеться у зведенні.

Окупанти за минулу добу завдали авіаційних ударів біля населених пунктів Суми Сумської області, Липці, Вовчанськ, Куп'янськ-Вузловий та Курилівка Харківської області, Дружба та Времівка Донецької області, Роботине Запорізької області. Також окупанти використовували авіацію проти української оборони на бахмутському та оріхівському напрямках.

Артилерійських і мінометних обстрілів з боку російських окупантів за добу зазнали понад 110 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Під обстріл потрапили, зокрема, міста Семенівка Чернігівської області, Ворожба Сумської області, Часів Яр, Костянтинівка та Вугледар Донецької області.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:54 12.04.2024
Українська авіація за добу завдала ударів по 12 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки

Українська авіація за добу завдала ударів по 12 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки

19:47 12.04.2024
Генштаб: ЗС України відбили за добу на бахмутському напрямку 24 атаки окупантів, на новопавлівському 19, на авдіївському 16

Генштаб: ЗС України відбили за добу на бахмутському напрямку 24 атаки окупантів, на новопавлівському 19, на авдіївському 16

18:34 12.04.2024
Генштаб ЗСУ продовжує планову ротацію підрозділів, які перебувають у районах бойових дій від початку вторгнення

Генштаб ЗСУ продовжує планову ротацію підрозділів, які перебувають у районах бойових дій від початку вторгнення

08:06 12.04.2024
Сили оборони за добу ліквідували 840 окупантів і 34 артилерійські системи - Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 840 окупантів і 34 артилерійські системи - Генштаб

07:55 12.04.2024
Українська авіація за добу атакувала 12 районів зосередження сил РФ

Українська авіація за добу атакувала 12 районів зосередження сил РФ

07:48 12.04.2024
На фронті за добу було 78 зіткнень, на бахмутському напрямку ЗС України відбили 29 атак

На фронті за добу було 78 зіткнень, на бахмутському напрямку ЗС України відбили 29 атак

07:48 12.04.2024
Окупанти завдали по Україні 54 ракетних і 126 авіаційних ударів

Окупанти завдали по Україні 54 ракетних і 126 авіаційних ударів

07:11 12.04.2024
Силами оборони вночі знищено 16 із 17 ударних БПЛА, які атакували Україну

Силами оборони вночі знищено 16 із 17 ударних БПЛА, які атакували Україну

19:52 11.04.2024
Українська авіація завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу ворога

Українська авіація завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу ворога

19:51 11.04.2024
Ворог завдав 53 ракетних і 84 авіаударів по території України - Генштаб ЗСУ

Ворог завдав 53 ракетних і 84 авіаударів по території України - Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський взяв участь у презентації платформи "Зроблено в Україні" в Чернівцях

Сибігу звільнено з посади заступника керівника Офісу президента - указ

Президент акцентував увагу Конгресу місцевих та регіональних влад на захисті енергетики, ППО, створенні робочих місць і комунікації з партнерами

Командувач ОК "Південь" Ковальчук повідомив про відставку з посади

Нідерланди виділили Україні додаткові €1 млрд на військову допомогу та €400 млн на відновлення

ОСТАННЄ

Зеленський взяв участь у презентації платформи "Зроблено в Україні" в Чернівцях

Зеленський у Чернівцях провів зустріч зі студентами

"Хезболла" запустила десятки реактивних снарядів по Ізраїлю

Резніков став новим директором "Безпекових та оборонних програм" в Українському інституті майбутнього

ТЧХУ проводить проєкт із психосоціальної підтримки населення в Кіровоградській області

Шмигаль: Україна прагне розпочати переговорний процес про вступ до ЄС не пізніше червня

Кулеба обговорив із главою МЗС Італії пошук систем ППО для України

Сибігу звільнено з посади заступника керівника Офісу президента - указ

Дуже великі об'єкти неможливо повністю захистити лише інженерними спорудами без ППО - голова Агентства відновлення

Екскомандувач ОК "Південь" Ковальчук очолив одеську Військову академію

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА