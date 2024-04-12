Окупанти за добу завдали два ракетних і 72 авіаудари по Україні, обстріляли понад 110 міст і сіл

Російські окупанти завдали за минулу добу два ракетні та 72 авіаційні удари по території України, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 п'ятниці на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Також противник здійснив 116 обстрілів позицій українських військ та українських населених пунктів із реактивних систем залпового вогню. "Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об'єкти інфраструктури", - йдеться у зведенні.

Окупанти за минулу добу завдали авіаційних ударів біля населених пунктів Суми Сумської області, Липці, Вовчанськ, Куп'янськ-Вузловий та Курилівка Харківської області, Дружба та Времівка Донецької області, Роботине Запорізької області. Також окупанти використовували авіацію проти української оборони на бахмутському та оріхівському напрямках.

Артилерійських і мінометних обстрілів з боку російських окупантів за добу зазнали понад 110 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Під обстріл потрапили, зокрема, міста Семенівка Чернігівської області, Ворожба Сумської області, Часів Яр, Костянтинівка та Вугледар Донецької області.