СБУ повідомила про підозру клірику УПЦ (МП), який закликав молитися за окупантів

Служба безпеки України повідомляє про задокументовану підривну діяльність заступника голови синодального відділу зовнішніх церковних зв'язків Української православної церкви (Московського патріархату).

"Клірик виправдовував російську війну проти України та розпалював релігійну ненависть. Після повномасштабного вторгнення рф протоієрей публічно закликав до співпраці з рашистами, щоб спільно "помолитися за здоров'я та благополуччя" російських окупантів", - повідомляється в телеграм-каналі СБУ в п'ятницю.

За інформацією української спецслужби, він неодноразово використовував для поширення прокремлівських наративів власний телеграм-канал.

За оперативними даними, священник курирував розгалужену мережу єпархій УПЦ (МП) за кордоном. "Ці установи під прикриттям нібито духовної опіки над українськими переселенцями поширюють пропагандистські наративи рф. Таким чином фігурант намагався вплинути на свідомість українців за кордоном і дискредитувати нашу країну на міжнародній арені", - наголошується в повідомленні.

Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності клірика проти України. Також у СБУ інформують, що під час обшуків за місцем проживання підозрюваного знайдено страхове свідоцтво обов'язкового пенсійного страхування РФ, що свідчить про можливу наявність у нього громадянства держави агресора.

"Також знайдено документи, які підтверджують його навчання в дипломатичній академії міністерства закордонних справ рф", - йдеться в повідомленні відомства.

На підставі зібраних доказів клірику повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками), ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Триває розслідування щодо встановлення всіх обставин злочину.