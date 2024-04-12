Високий рівень працевлаштування показують випускники вишів у галузях, пов'язаних із медициною, педагогікою та правоохоронною діяльністю - Міносвіти

Високий рівень працевлаштування показують випускники вишів у галузях, пов'язаних із медициною, педагогікою та правоохоронною діяльністю, про це свідчать результати моніторингу працевлаштування випускників закладів вищої та фахової передвищої освіти, що завершили навчання за державним або регіональним замовленням, який презентувало Міністерство освіти і науки України.

Згідно зі звітом, у 2022 році простежується збільшення відсотка зайнятих порівняно з попереднім моніторингом, зокрема, 2022 року їхня кількість була більше ніж 39%, а у 2021 році трохи більше ніж 37%.

Також зріс показник зайнятих з адаптаційним періодом звільнення, у звітному періоді їхня кількість становила понад 41%, у 2021 - 39%.

Щодо зайнятих та умовно зайнятих, то у 2022 році їх було 46,18%, а у 2021 році - 58,96%.

"Майже 72% бакалаврів продовжили освіту для здобуття другого ступеня вищої освіти. Цей показник перевищує європейські аналоги. Він свідчить про недостатню готовність бакалаврів випуску 2019 року до виходу на ринок праці, а також про недостатню пропозицію привабливих для молодих фахівців робочих місць", - ідеться в повідомленні Міносвіти.

Також приблизно 11% випускників спеціалістів і магістрів продовжили навчання, здобуваючи наступний освітній ступінь або нову спеціальність, і майже 63% осіб, які отримали диплом молодшого спеціаліста, одразу продовжили здобувати наступний рівень вищої освіти.

"Високий рівень зайнятості продемонстрували галузі, пов'язані з медициною та педагогікою. Це свідчить про стабільний попит на фахівців цих сфер. Крім того, високі показники з працевлаштування притаманні таким лікарським спеціальностям, як медицина (лікувальна справа), стоматологія та педіатрія 89,92% (92,02% у 2021 році), а також підготовці фахівців для системи МВС - цивільний захист і пожежна безпека, правоохоронна діяльність 78,33% (83,50% у 2021 році)", - зазначили у відомстві.

Під час цього моніторингу було здійснено обмін даними з Пенсійним фондом України. Зокрема, отримано понад 16 млн записів про працевлаштування випускників (з огляду на те, що людина могла подати кілька записів). Неофіційна зайнятість не потрапляє в дослідження, тож у Міносвіти заявляють, що можна говорити про те, що реальні показники зайнятості вищі за моніторингові.

Випускники, щодо яких проводили моніторинг, є громадянами України, які завершили навчання за державним або регіональним замовленням й отримали диплом про вищу або фахову передвищу освіту в проміжку з 1 листопада 2018 року по 30 жовтня 2019 року. З переліку вилучено тих, хто в період з 1 листопада 2019 року і до 1 листопада 2022 року почав здобувати наступний рівень освіти або завершував навчання за другою спеціальністю.

Під час проведення моніторингу визначалися такі категорії зайнятості: зайняті - безпосередньо зайняті на дату проведення спостереження (зокрема, ФОПи, військовослужбовці, особи, які перебувають у соціальних відпустках); зайняті з адаптаційним періодом звільнення (проміжок у три місяці, який надають працівнику після звільнення з попереднього місця роботи для того, щоб він міг адаптуватися до нових умов, знайти нове місце роботи або переорієнтуватися на іншу сферу діяльності); умовно зайняті - особи, які не працюють на дату спостереження, але мають стаж роботи понад 18 місяців; незайняті.