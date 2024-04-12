ВР може розглянути законопроєкт у цілому про неприпустимість діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих із РПЦ, наприкінці квітня - у травні - Кравчук

Верховна Рада може розглянути законопроєкт про неприпустимість діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих із Російською православною церквою, у другому читанні й у цілому наприкінці квітня - у травні, заявила заступниця голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу").

"Якщо говорити про терміни, коли це може бути, то, в принципі, законопроєкт пройшов комітет і або наприкінці квітня, або в травні може бути винесений у зал", - сказала Кравчук в ефірі єдиного телемарафону в п'ятницю.

Вона нагадала, що для внесення законопроєкту до порядку денного пленарного засідання необхідне рішення погоджувальної ради керівників фракцій і груп, що "потребує якоїсь консолідації".

Як повідомлялося, Верховна Рада 19 жовтня 2023 року ухвалила в першому читанні законопроєкт №8371 про внесення змін до деяких законів щодо діяльності в Україні релігійних організацій.