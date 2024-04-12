У Києві на станції метро "Площа Українських Героїв" встановлено один комплект назви

У ніч на п'ятницю в Києві встановили на колійній стіні станції метро "Площа Українських Героїв" один комплект назви станції з чотирьох необхідних, повідомляє пресслужба Київського метрополітену.

"Зазначимо, що один напис має 26 символів і потребує часу для правильного та якісного монтажу. Крім того, такі роботи можуть відбуватися лише вночі, коли відсутні рух поїздів та напруга на контактній рейці", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті метро.

Для перейменування станції було виготовлено 104 символи, а вага однієї літери становить близько 3 кг. Автором літер став шрифтовий дизайнер Богдан Гдаль, який розпочав роботу над створенням написів у 2023 році за власною ініціативою. Кожну літеру виготовляли вручну і поштучно в майстерні "Ливарний двір", де раніше фахівці виготовляли назви для станції "Почайна", а також залучалися до виготовлення літер для станцій "Васильківська" і "Голосіївська".

У пресслужбі метрополітену зазначають, що на завершальному етапі роботи з перейменування станції "Дружби народів" на "Звіринецьку", незабаром нова назва з'явиться на колійних стінах цієї станції.