Події

12:50 12.04.2024

У Києві на станції метро "Площа Українських Героїв" встановлено один комплект назви

1 хв читати

У ніч на п'ятницю в Києві встановили на колійній стіні станції метро "Площа Українських Героїв" один комплект назви станції з чотирьох необхідних, повідомляє пресслужба Київського метрополітену.

"Зазначимо, що один напис має 26 символів і потребує часу для правильного та якісного монтажу. Крім того, такі роботи можуть відбуватися лише вночі, коли відсутні рух поїздів та напруга на контактній рейці", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті метро.

Для перейменування станції було виготовлено 104 символи, а вага однієї літери становить близько 3 кг. Автором літер став шрифтовий дизайнер Богдан Гдаль, який розпочав роботу над створенням написів у 2023 році за власною ініціативою. Кожну літеру виготовляли вручну і поштучно в майстерні "Ливарний двір", де раніше фахівці виготовляли назви для станції "Почайна", а також залучалися до виготовлення літер для станцій "Васильківська" і "Голосіївська".

У пресслужбі метрополітену зазначають, що на завершальному етапі роботи з перейменування станції "Дружби народів" на "Звіринецьку", незабаром нова назва з'явиться на колійних стінах цієї станції.

Теги: #метро #площа #літери

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:43 05.04.2024
Метро в Харкові призупинило роботу

Метро в Харкові призупинило роботу

16:02 04.04.2024
Вестибюль станції метро "Хрещатик", що виходить до вул. Архітектора Городецького, відновить роботу о 17:00

Вестибюль станції метро "Хрещатик", що виходить до вул. Архітектора Городецького, відновить роботу о 17:00

13:24 04.04.2024
Другий поїзд із "варшавських" вагонів вийшов на маршрут у Київському метрополітені

Другий поїзд із "варшавських" вагонів вийшов на маршрут у Київському метрополітені

08:24 25.03.2024
Метро в Харкові відновило роботу на всіх лініях з інтервалом руху у 20 хвилин

Метро в Харкові відновило роботу на всіх лініях з інтервалом руху у 20 хвилин

22:48 14.03.2024
Брагінського усунуть від виконання обов'язків начальника КП "Київський метрополітен" – Кличко

Брагінського усунуть від виконання обов'язків начальника КП "Київський метрополітен" – Кличко

14:42 13.03.2024
Для станцій метро "Площа Українських Героїв" і "Звіринецька" вручну створюють нові літери

Для станцій метро "Площа Українських Героїв" і "Звіринецька" вручну створюють нові літери

13:52 12.03.2024
У Києві на станції метро "Хрещатик" відновить роботу ще один вестибюль - КМДА

У Києві на станції метро "Хрещатик" відновить роботу ще один вестибюль - КМДА

19:34 28.02.2024
Рух поїздів на шести станціях метро між "Либідською" та "Деміївською" відновлять уже влітку - Кличко

Рух поїздів на шести станціях метро між "Либідською" та "Деміївською" відновлять уже влітку - Кличко

15:12 26.02.2024
До кінця літа рух метро на Теремки має відновитися, якщо не буде "помічників"

До кінця літа рух метро на Теремки має відновитися, якщо не буде "помічників"

21:48 13.02.2024
Через російські обстріли в Харківському метрополітені почала протікати стеля

Через російські обстріли в Харківському метрополітені почала протікати стеля

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Уповноважений щодо зниклих безвісти за особливих обставин: Проблеми з ідентифікацією тіл є

Припинено розшук 1800 звільнених із полону - уповноважений з питань зниклих безвісти

У реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин налічується понад 2 тис. дітей, дані зіставляють із реєстром щодо депортованих

Кабмін встановив доплату в 70 тис. грн для військовослужбовців і поліцейських, які виконують бойові завдання на першій лінії

У реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин уже понад 36 тис. записів, більшість зниклих зможемо відшукати після нашої Перемоги - уповноважений

ОСТАННЄ

ВР може розглянути законопроєкт у цілому про неприпустимість діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих із РПЦ, наприкінці квітня - у травні - Кравчук

Про поховання цивільних на військовому меморіальному кладовищі не йдеться, а демобілізовані матимуть таку можливість

Кабмін призначив Сибігу першим заступником міністра закордонних справ

Уповноважений щодо зниклих безвісти за особливих обставин: Проблеми з ідентифікацією тіл є

Встановлюється тип ракети, якою ворог зруйнував Трипільську ТЕС, - ПС ЗСУ

Після кожного обміну полоненими з'являється інформація, що дає надію рідним зниклих безвісти - уповноважений

Кабмін виділив додаткові 3,9 млрд грн на подальше будівництво оборонних рубежів

На півночі України в суботу очікується короткочасний дощ

Уповноважений з безвісти зниклих про публікації з розшуком у соцмережах: Є наші шахраї та ворожі підбурювачі

Припинено розшук 1800 звільнених із полону - уповноважений з питань зниклих безвісти

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА