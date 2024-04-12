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12:25 12.04.2024

В Україну повернули тіла 99 загиблих захисників

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В Україну повернули тіла 99 загиблих захисників

За підсумками репатріаційних заходів в Україну повернули 99 полеглих захисників, повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"Зокрема, вдалося репатріювати 77 тіл захисників, які воювали на донецькому напрямку, 20 полеглих воїнів із запорізького напрямку і двох захисників із харківського напрямку", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Полеглих повернули завдяки взаємодії співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з Об’єднаним центром СБУ, МВС України, Секретаріатом уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ЗС України (ЦУ ЦВС), ГУ ДСНС України, іншими представниками структур Сектору безпеки та оборони України.

"Окрема подяка за сприяння Міжнародному комітету Червоного хреста", - зазначається в повідомленні.

Збройні сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.

Після ідентифікації тіла наших захисників передадуть родинам для гідного поховання.

Теги: #тіла #захисники

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