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12:16 12.04.2024

Усунути недоліки в реєстраційних документах на участь у НМТ-2024 можна до 15 квітня

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Усунути недоліки в реєстраційних документах на участь у НМТ-2024 можна до 15 квітня

Усунути недоліки в реєстраційних документах на участь у національному мультипредметному тесті (НМТ) можна до 15 квітня, повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

"11 квітня завершився основний період реєстрації для участі в національному мультипредметному тесті (НМТ) 2024 року. Звертаємо увагу тих, хто надіслав реєстраційні дані на оброблення до регіонального центру оцінювання якості освіти, на потребу перевірити в персональних кабінетах стан опрацювання заявки на участь в НМТ", - ідеться в повідомленні пресслужби УЦОЯО.

Зазначається, що виправити та повторно надіслати всі документи та інформацію на перевірку до регіонального центру оцінювання якості освіти можна до 15 квітня включно.

"Якщо вступник не усуне недоліків, на які за результатами оброблення інформації та реєстраційних документів зазначив регіональний центр оцінювання якості освіти, йому буде відмовлено в реєстрації для участі в НМТ", - наголосили у відомстві.

Згідно з повідомленням, також до 15 квітня в персональному кабінеті абітурієнт матиме змогу змінити навчальний предмет додаткового блоку, з якого він бажає пройти тестування, населений пункт в Україні або за кордоном, де перебуватиме в дні проведення НМТ, чи вказати на потребу в проходженні НМТ під час додаткової сесії.

"Якщо ж ви не встигли чи не змогли з поважних причин подати заявку на участь в НМТ або вчасно усунути недоліки 一 матимете змогу зареєструватися для участі в додаткових сесіях НМТ в додатковий період реєстрації, який триватиме з 10 до 15 травня", - зазначено в повідомленні.

Як повідомлялося, НМТ у 2024 році міститиме три обов'язкові предмети (українська мова, математика та історія України XVI-XXI століть) і один за вибором абітурієнта (іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська), біологія, фізика та хімія, українська література та географія). Тестування відбуватиметься під час основних (14 травня - 25 червня) та додаткових сесій (11-19 липня).

НМТ буде проведено за межами України в тимчасових екзаменаційних центрах у 57 містах 32 країн.

Теги: #документи #нмт

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