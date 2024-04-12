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11:05 12.04.2024

ЄС налаштований продовжувати надавати Україні гуманітарну допомогу стільки, скільки потрібно - представник Єврокомісії

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ЄС налаштований продовжувати надавати Україні гуманітарну допомогу стільки, скільки потрібно - представник Єврокомісії

Директор з питань сусідства Генерального директорату Європейської комісії з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги (DG ECHO) Андреас Папаконстантину запевнив, що ЄС налаштований продовжувати гуманітарну підтримку України "стільки, скільки потрібно".

"Я хочу запевнити вас і ваших читачів, що Європейський Союз на найвищому рівні налаштований допомагати Україні. Її народ належить до Європи. Ви ведете цю війну з великою хоробрістю і стійкістю, і ми хочемо допомогти Україні насамперед через гуманітарну програму", - сказав Папаконстантину в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він наголосив, що Директорат з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги є гуманітарним підрозділом Європейського Союзу, тож мандат полягає в реалізації гуманітарних програм через сертифікованих партнерів, які є або агентствами ООН, такими як УВКБ ООН, Всесвітня продовольча програма, ЮНІСЕФ, або міжнародними неурядовими організаціями, які проходять аудит.

"І Україна є дуже гарним прикладом того, як можна працювати з місцевими суб'єктами, які знають місцевість, знають людей, їхні потреби, і які можуть дістатися навіть до важкодоступних районів і доставити допомогу", - додав Папаконстантину.

Загалом ЄС має декілька гуманітарних пріоритетів в Україні, як-от житло, грошова допомога, водопостачання та санітарія, охорона здоров'я, освіта в надзвичайних ситуаціях та розмінування.

"Коли ми розробляємо програму, ми спілкуємося з українською владою, консультуємося з нею. Їхні думки беруться до уваги. Однак ми не надаємо допомогу через уряд. Ми надаємо допомогу безпосередньо через гуманітарних партнерів, які сертифіковані Європейською комісією. ЄС також надає допомогу від країн ЄС через Механізм цивільного захисту, надаючи допомогу в натуральній формі на запити українського уряду, наприклад, генератори або медикаменти. Це механізм Європейського Союзу, який координує допомогу в натуральній формі від країн-членів", - розповів Папаконстантину.

Теги: #україна #єс #гуманітарна_допомога

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