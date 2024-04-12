Директорат Єврокомісії з гуманітарної допомоги: Ми хочемо запобігти будь-яким перервам в освіті дітей в Україні

Діти - це майбутнє України, важливо запобігти будь-яким перервам в освіті, наголошує директор з питань сусідства Генерального директорату Європейської Комісії з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги (DG ECHO) Андреас Папаконстантину.

"Загалом Європейський Союз є єдиним найбільшим донором у світі, який виділяє 10% від загального гуманітарного фінансування на те, що ми називаємо "Освіта в надзвичайних ситуаціях". Чому ми це робимо? Тому що ми хочемо гарантувати, що жодне покоління не буде втрачено. Ми хочемо переконатися, що людський капітал у країнах, в які ми інвестуємо через наші програми, зберігається, тому що вони - це майбутнє. Діти - це майбутнє України. Ми хочемо запобігти будь-яким перервам в освіті", - сказав Папаконстантину в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він додав, що для повернення дітей до школи необхідна "легка і середня реабілітація" шкіл. Так, Європейський Союз створює в Україні якісні бомбосховища, щоб перейти від онлайн- до офлайн-освіти.

"Ми також хочемо створити цифрові навчальні простори, тому що нам потрібно покладатися на технології. Ми вважаємо, що ці програми є важливими для надання допомоги дітям. Дітям, які найбільше травмовані конфліктом. Їм потрібно повернутися в безпечний простір з іншими дітьми, де вони отримають психосоціальну підтримку. І ми надаємо її через наші програми", - зазначив Папаконстантину.

За його словами, Європейський Союз надає підтримку через проєкти з надолуження пропущеного навчання не тільки для дітей, які мали перерву в навчанні, а також для вчителів.

"Отже, ми вже зробили це в багатьох випадках, перейшовши від базового підходу до освіти та надзвичайних ситуацій до більш складних підходів, орієнтованих на результат навчання. Це означає, що те, чого вчителі та діти досягнуть у цьому процесі, буде якісним результатом. І, що цікаво, український кризовий театр надає нам платформу для поширення ідеї про те, що навіть під час активної війни з ракетами та безпілотниками діти можуть продовжувати здобувати освіту", - додав Папаконстантину.

Загалом Європейський Союз уже підтримав легкий і середній ремонт близько 140 шкіл і бомбосховищ, тоді як партнери наразі виконують роботи ще в 100 школах і укриттях.

"Ремонт шкіл та укриттів залишається для нас пріоритетом і надалі, оскільки це має першорядне значення для безпечного доступу до очного навчання в Україні", - наголосив представник ЄК.