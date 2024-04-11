Події

21:39 11.04.2024

Ще 500 fpv-дронів, придбаних за кошти столиці, відправили бійцям 4 бригади Нацгвардії "Рубіж"

1 хв читати
Ще 500 fpv-дронів, придбаних за кошти столиці, відправили бійцям 4 бригади Нацгвардії "Рубіж"

Ще 500 fpv-дронів, придбаних за кошти столиці, відправили на фронт бійцям 4 бригади Нацгвардії "Рубіж", повідомив мер Києва Віталій Кличко в четвер увечері.

"З бюджету громади Києва 4 бригаді від початку повномасштабної війни виділили майже 500 млн гривень. Це - кошти на оснащення й нагальні потреби, які місто перераховує військовим підрозділам за їхнім запитом. І за них бійці раніше закупили, зокрема, майже 1000 БПЛА, системи РЕБ, радіостанції та інше необхідне оснащення. І от іще 500 дронів fpv, придбаних за кошти Києва, відправили на фронт, де зараз бʼються з ворогом батальйони 4 бригади "Рубіж", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Кличко також зазначив, що зустрівся з бійцями батальйону "Свобода", які воюють у складі цієї бригади.

"Батальйон вийшов із зони бойових дій на ротацію. Ми постійно допомагаємо нашим захисникам. І я не раз відвозив на передову допомогу, яку ми залучаємо з позабюджетних коштів", - повідомив мер Києва.

Бійцям батальйону "Свобода" він вручив нагороди від столиці та подякував їм за мужність.

 

 

 

 

Теги: #київ #допомога #зсу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:18 11.04.2024
Київрада перейменувала Олександрівську клінічну лікарню на Свято-Михайлівську

Київрада перейменувала Олександрівську клінічну лікарню на Свято-Михайлівську

18:21 11.04.2024
Якщо не буде допомоги від партнерів, ми втрачатимемо наших людей - Зеленський

Якщо не буде допомоги від партнерів, ми втрачатимемо наших людей - Зеленський

17:25 11.04.2024
Армія РФ минулої ночі випустила 20 ракет типу Х-101 і Х-555, 16 із них збито - речник ПС ЗСУ

Армія РФ минулої ночі випустила 20 ракет типу Х-101 і Х-555, 16 із них збито - речник ПС ЗСУ

14:33 11.04.2024
Київ виділить 1,5 млрд грн на допомогу військовим

Київ виділить 1,5 млрд грн на допомогу військовим

07:03 11.04.2024
Байден пообіцяв допомогти Ізраїлю в захисті від загрози Ірану

Байден пообіцяв допомогти Ізраїлю в захисті від загрози Ірану

20:03 10.04.2024
Зеленський зустрівся в Києві з гендиректоркою Міжнародної організації з міграції

Зеленський зустрівся в Києві з гендиректоркою Міжнародної організації з міграції

18:51 10.04.2024
РФ укотре поширює ІПСО про можливий "наступ" на правий берег Херсонської області - ОВА

РФ укотре поширює ІПСО про можливий "наступ" на правий берег Херсонської області - ОВА

13:57 10.04.2024
Спецпредставник США Пріцкер, голова Ексімбанку Льюїс і заступник радника з нацбезпеки Сінгх прибули до Києва

Спецпредставник США Пріцкер, голова Ексімбанку Льюїс і заступник радника з нацбезпеки Сінгх прибули до Києва

02:44 09.04.2024
США не можуть залишатися осторонь боротьби України з Росією - гендиректор JPMorgan Chase

США не можуть залишатися осторонь боротьби України з Росією - гендиректор JPMorgan Chase

20:23 08.04.2024
Повідомлено про підозру у вбивстві співробітника УДО, який штовхнув підлітка на станції київського фунікулера - Офіс генпрокурора

Повідомлено про підозру у вбивстві співробітника УДО, який штовхнув підлітка на станції київського фунікулера - Офіс генпрокурора

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Міноборони спільно з Генштабом розроблять окремий законопроєкт про ротацію та звільнення в запас, незабаром його буде презентовано громадськості

Зеленський запропонував новообраному президенту Угорщини розпочати роботу над двосторонньою безпековою угодою

В Одеській області 12 квітня оголошено днем жалоби за загиблими - голова ОВА

Польща може передати Україні зенітні ракети радянського виробництва - Дуда

Якщо не буде допомоги від партнерів, ми втрачатимемо наших людей - Зеленський

ОСТАННЄ

США підписали угоду про надання Україні $138 млн на модернізацію систем ППО

Після набуття чинності законом про мобілізацію військовозобов'язані протягом 60 днів мають оновити свої дані в ТЦК і завжди носити з собою військово-облікові документи

Україна представила конкретні проєкти щодо роботи над поверненням дітей, незаконно депортованих РФ

Міноборони спільно з Генштабом розроблять окремий законопроєкт про ротацію та звільнення в запас, незабаром його буде презентовано громадськості

Кулеба привітав новопризначеного главу болгарського МЗС

Україна і Болгарія 15 квітня проведуть у Софії Другу Чорноморську безпекову конференцію

Українська авіація завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу ворога

Ворог завдав 53 ракетних і 84 авіаударів по території України - Генштаб ЗСУ

Протягом доби ЗСУ відбили 15 ворожих атак на бахмутському напрямку

"Нова пошта", "Meest Експрес" у 2023 р. збільшили доходи від поштових і кур'єрських послуг, "Укрпошта" скоротила показник - НКЕК

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА