Ще 500 fpv-дронів, придбаних за кошти столиці, відправили бійцям 4 бригади Нацгвардії "Рубіж"

Ще 500 fpv-дронів, придбаних за кошти столиці, відправили на фронт бійцям 4 бригади Нацгвардії "Рубіж", повідомив мер Києва Віталій Кличко в четвер увечері.

"З бюджету громади Києва 4 бригаді від початку повномасштабної війни виділили майже 500 млн гривень. Це - кошти на оснащення й нагальні потреби, які місто перераховує військовим підрозділам за їхнім запитом. І за них бійці раніше закупили, зокрема, майже 1000 БПЛА, системи РЕБ, радіостанції та інше необхідне оснащення. І от іще 500 дронів fpv, придбаних за кошти Києва, відправили на фронт, де зараз бʼються з ворогом батальйони 4 бригади "Рубіж", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Кличко також зазначив, що зустрівся з бійцями батальйону "Свобода", які воюють у складі цієї бригади.

"Батальйон вийшов із зони бойових дій на ротацію. Ми постійно допомагаємо нашим захисникам. І я не раз відвозив на передову допомогу, яку ми залучаємо з позабюджетних коштів", - повідомив мер Києва.

Бійцям батальйону "Свобода" він вручив нагороди від столиці та подякував їм за мужність.