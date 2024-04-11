Після набуття чинності законом про мобілізацію військовозобов'язані протягом 60 днів мають оновити свої дані в ТЦК і завжди носити з собою військово-облікові документи

Після набуття чинності законом про мобілізацію військовозобов'язаним потрібно буде постійно носити при собі військово-облікові документи й на вимогу представників ТЦК, поліцейських або прикордонної служби бути готовими пред'явити їх, повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін, коментуючи норми ухваленого парламентом законопроєкту.

В ефірі загальнонаціонального телемарафону в четвер увечері Лазуткін, відповідаючи на запитання про те, до чого слід готуватися військовозобов'язаним, сказав: "Насамперед потрібно готувати свою фізичну форму, не буде зайвим відвідати курси з тактичної медицини й опанувати якісь елементарні навички".

Він нагадав, що "мобілізації підлягають особи від 25 до 60 років, і протягом 60 днів їм потрібно буде оновити свої дані, завжди носити з собою військово-облікові документи й на вимогу представників ТЦК, поліцейських або прикордонної служби пред'явити ці документи".

Лазуткін також звернув увагу, що буде впроваджено електронний кабінет військовослужбовця, в якому можна буде дистанційно оновити свої дані - "якщо ви одружилися, якщо у вас народилися діти, якщо ви змінили місце проживання. Усе це можна буде завантажити в електронному кабінеті. Але зазначу, що реєстрація в електронному кабінеті є добровільною, не обов'язковою".

"Потрібно бути готовим до різних варіантів розвитку подій, можливо, переглянути вакансії в силах оборони на медіаресурсах або відвідати рекрутингові центри, які відкриваються по всій країні як у Полтаві, так і в Харкові... і в багатьох інших містах, оскільки це дасть змогу долучитися до Сил оборони України, використовуючи свої навички, свою професію... Або піти в той підрозділ, де, можливо, знаєш командира, або маєш друзів чи знайомих". Також він сказав про передбачені законопроєктом мотиваційні чинники під час вступу на контракт, зокрема фінансові.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт про мобілізацію (№10449). За відповідне рішення проголосували 283 народні депутати на пленарному засіданні Верховної Ради в четвер.

Закон буде введено в дію через місяць після того, як президент України Володимир Зеленський його підпише.