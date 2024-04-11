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20:40 11.04.2024

Міноборони спільно з Генштабом розроблять окремий законопроєкт про ротацію та звільнення в запас, незабаром його буде презентовано громадськості

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Міноборони спільно з Генштабом розроблять окремий законопроєкт про ротацію та звільнення в запас, незабаром його буде презентовано громадськості

Міністерство оборони України спільно з Генеральним штабом працюватиме над окремим законопроєктом, який регулюватиме ротацію і звільнення в запас військовослужбовців, повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.

"Профільний комітет доручив Міноборони розробити окремий законопроєкт, який регулюватиме ротацію і звільнення в запас військовослужбовців. Над цими нормами вже працювало Міноборони і планувалося, що вони увійдуть до закону про мобілізацію, але зважаючи на позицію Головнокомандувача, його виділили в окремий закон. Ці напрацювання будуть використані, і вже почали працювати робочі групи спільно Міноборони і Генштабу, які представлять свої пропозиції", - сказав він в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За його словами, законопроєкт буде презентовано найближчим часом, і "громадськість знатиме, на якому етапі розробка цього закону".

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт про мобілізацію (№10449). За відповідне рішення проголосували 283 народні депутати на пленарному засіданні Верховної Ради в четвер.

Народні депутати підтримали поправку комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки про виключення із законопроєкту норми про демобілізацію військовослужбовців після 36 місяців служби, запропоновану Міноборони. Норма була виключена на прохання Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Коментуючи ухвалений парламентом закон, спікер Міноборони сказав: "Закон дуже важливий... Він окреслює баланс між тією кількістю людей, які будуть безпосередньо у військах, і тими людьми, які працюватимуть на оборону в тилу. Безумовно, в умовах, коли окупанти продовжують свої агресивні дії виключати можливість подальшої ескалації не можна. ...Тому мобілізаційні заходи із залученням молодих і не дуже молодих, головне - вмотивованих і здорових людей, вкрай важливі. Тому цей закон своєчасний і дуже добре, що нарешті він запрацює".

 

 

Теги: #закон #демобілізація

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