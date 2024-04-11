Ворог завдав 53 ракетних і 84 авіаударів по території України - Генштаб ЗСУ

За добу ворог завдав 53 ракетних і 84 авіаційних ударів, здійснив 61 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у своєму зведенні в четвер увечері.

Зазначається, що противник завдав авіаційних ударів у районах Твердохлібового Луганської області, Спірного, Андріївки, Південного, Новобахмутівки, Бердичів, Костянтинівки, Водяного, Времівки Донецької області, Новоданилівки Запорізької області.

Від ворожих артилерійських і мінометних обстрілів постраждали понад 110 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій і Херсонській областях.