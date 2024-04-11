Події

19:51 11.04.2024

Ворог завдав 53 ракетних і 84 авіаударів по території України - Генштаб ЗСУ

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Ворог завдав 53 ракетних і 84 авіаударів по території України - Генштаб ЗСУ

За добу ворог завдав 53 ракетних і 84 авіаційних ударів, здійснив 61 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у своєму зведенні в четвер увечері.

Зазначається, що противник завдав авіаційних ударів у районах Твердохлібового Луганської області, Спірного, Андріївки, Південного, Новобахмутівки, Бердичів, Костянтинівки, Водяного, Времівки Донецької області, Новоданилівки Запорізької області.

Від ворожих артилерійських і мінометних обстрілів постраждали понад 110 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій і Херсонській областях.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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