Рятувальники продовжують ліквідацію пожежі на атакованому РФ енергооб'єкті в Київській області

Російські окупанти вночі в четвер атакували один з енергетичних об'єктів Київської області, повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

"Вогнеборці продовжують ліквідовувати пожежу, що виникла внаслідок атаки. На даний момент вона частково погашена. Всі служби працюють в посиленому режимі. Залучено максимальну кількість техніки", - йдеться в повідомленні ОВА.

Зазначається, що енергетики та всі служби оперативно відреагували на наслідки, перепідключили мережу, завдяки чому вдалося уникнути відключень електрики.

Водопостачання та водовідведення в постраждалій громаді відновлено. Решта об'єктів житлової або критичної інфраструктури в області не постраждали.

Роботи з ліквідації наслідків атаки тривають.

Раніше голова наглядової ради ПАТ "Центренерго" Андрій Гота повідомив агентству "Інтерфакс-Україна", що внаслідок масованої ракетної атаки в ніч на четвер, 11 квітня, війська РФ повністю зруйнували Трипільську ТЕС Київської області.