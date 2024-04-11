Події

09:55 11.04.2024

На місці вибуху в Кривому Розі виявили загиблого

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На місці вибуху в житловому будинку в Кривому Розі виявлено тіло загиблого чоловіка, повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"На жаль, на місці вибуху на Східному під завалами знайдено одного загиблого, чоловіка 47 років", - написав Вілкул у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, в одній з квартир дев'ятиповерхового житлового будинку в Кривому Розі Дніпропетровської області стався вибух, не пов'язаний з ворожими обстрілами. Раніше було відомо про сімох постраждалих.

Теги: #вибух #кривий_ріг #загиблий

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