На місці вибуху в Кривому Розі виявили загиблого

На місці вибуху в житловому будинку в Кривому Розі виявлено тіло загиблого чоловіка, повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"На жаль, на місці вибуху на Східному під завалами знайдено одного загиблого, чоловіка 47 років", - написав Вілкул у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, в одній з квартир дев'ятиповерхового житлового будинку в Кривому Розі Дніпропетровської області стався вибух, не пов'язаний з ворожими обстрілами. Раніше було відомо про сімох постраждалих.