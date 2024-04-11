На бахмутському та новопавлівському напрямках ворог продовжує інтенсивні бої

Російські окупанти продовжують вести інтенсивні бої на бахмутському (23 атаки) і новопавлівському (16 атак) напрямках, також атакував позиції Сил оборони на лиманському, авдіївському, оріхівському та херсонському напрямках, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ станом на 7:00 четверга.

На лиманському напрямку українські захисники відбили 3 атаки противника поблизу н.п. Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону українських військ.

На бахмутському напрямку українські захисники відбили 23 атаки біля н.п. Білогорівка Луганської області; Виїмка, Роздолівка, Часів Яр, Кліщіївка Донецької області, де ворог намагався вибити українські підрозділи із займаних рубежів.

На авдіївському напрямку українські захисники відбили 6 атак неподалік н.п. Керамік, Бердичі, Уманське, Нетайлове та Первомайське Донецької області.

На новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога у н.п. Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, де ворог за підтримки авіації 16 разів намагався прорвати оборону українських військ.

На оріхівському напрямку ворог 1 раз атакував позиції українських захисників біля Старомайорського Донецької області.

На херсонському напрямку ворог минулої доби здійснив 6 безуспішних атак на позиції українських військ на лівобережжі Дніпра.