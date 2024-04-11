Події

07:50 11.04.2024

На бахмутському та новопавлівському напрямках ворог продовжує інтенсивні бої

1 хв читати
На бахмутському та новопавлівському напрямках ворог продовжує інтенсивні бої

Російські окупанти продовжують вести інтенсивні бої на бахмутському (23 атаки) і новопавлівському (16 атак) напрямках, також атакував позиції Сил оборони на лиманському, авдіївському, оріхівському та херсонському напрямках, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ станом на 7:00 четверга.

На лиманському напрямку українські захисники відбили 3 атаки противника поблизу н.п. Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону українських військ.

На бахмутському напрямку українські захисники відбили 23 атаки біля н.п. Білогорівка Луганської області; Виїмка, Роздолівка, Часів Яр, Кліщіївка Донецької області, де ворог намагався вибити українські підрозділи із займаних рубежів.

На авдіївському напрямку українські захисники відбили 6 атак неподалік н.п. Керамік, Бердичі, Уманське, Нетайлове та Первомайське Донецької області.

На новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога у н.п. Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, де ворог за підтримки авіації 16 разів намагався прорвати оборону українських військ.

На оріхівському напрямку ворог 1 раз атакував позиції українських захисників біля Старомайорського Донецької області.

На херсонському напрямку ворог минулої доби здійснив 6 безуспішних атак на позиції українських військ на лівобережжі Дніпра.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:12 11.04.2024
Росіяни за добу втратили 810 осіб

Росіяни за добу втратили 810 осіб

07:46 11.04.2024
Росіяни за добу здійснили вісім ракетних і 93 авіаудари, ППО ліквідувала 37 ворожих БПЛА

Росіяни за добу здійснили вісім ракетних і 93 авіаудари, ППО ліквідувала 37 ворожих БПЛА

19:29 10.04.2024
Українська авіація завдала ударів по одній ЗРК і по одній станції РЕБ ворога

Українська авіація завдала ударів по одній ЗРК і по одній станції РЕБ ворога

19:27 10.04.2024
За добу ворог завдав 6 ракетних і 65 авіаударів, обстріляв понад 110 населених пунктів

За добу ворог завдав 6 ракетних і 65 авіаударів, обстріляв понад 110 населених пунктів

19:22 10.04.2024
На бахмутському напрямку ЗСУ відбили 17 ворожих атак

На бахмутському напрямку ЗСУ відбили 17 ворожих атак

07:38 10.04.2024
ЗС України за добу ліквідували 830 окупантів і 47 бронемашин

ЗС України за добу ліквідували 830 окупантів і 47 бронемашин

07:31 10.04.2024
Генштаб ЗС України: На фронті відбулося 83 бойові зіткнення, на бахмутському напрямку відбито 29 атак противника

Генштаб ЗС України: На фронті відбулося 83 бойові зіткнення, на бахмутському напрямку відбито 29 атак противника

07:27 10.04.2024
Генштаб ЗС України: За минулу добу армія РФ здійснила 11 ракетних і 108 авіаударів

Генштаб ЗС України: За минулу добу армія РФ здійснила 11 ракетних і 108 авіаударів

07:24 10.04.2024
ППО знищила 14 із 17 "шахедів" якими вночі атакували Україну

ППО знищила 14 із 17 "шахедів" якими вночі атакували Україну

07:21 10.04.2024
Генштаб ЗС України: Авіація завдала ударів по 15 районах скупчення сил противника

Генштаб ЗС України: Авіація завдала ударів по 15 районах скупчення сил противника

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Росіяни за добу здійснили вісім ракетних і 93 авіаудари, ППО ліквідувала 37 ворожих БПЛА

Січеславські десантники на авдіївському напрямку відбили 13 ворожих атак - командування ДШВ ЗСУ

Путін зробить усе, щоб цього року збільшити удари по Україні - Зеленський

Зеленський провів нараду щодо ракетної програми: У нашої "оборонки" є потрібні результати

Зеленський зустрівся в Києві з гендиректоркою Міжнародної організації з міграції

ОСТАННЄ

Польща піднімала авіацію в небо через масовану атаку РФ по Україні

Ворог атакував критичну інфраструктуру в Київській області, сталася пожежа

Росіяни здійснили масовану повітряну атаку по енергоінфраструктурі в чотирьох областях

Війська РФ за добу завдали 421 удару по семи населених пунктах Запорізької області

Прем'єри Нідерландів, Чехії та Данії обговорили варіанти постачання в Україну додаткових засобів ППО

Байден пообіцяв допомогти Ізраїлю в захисті від загрози Ірану

ХАМАС заявляє про відсутність 40 заручників для виконання угоди про припинення вогню з Ізраїлем

Профспілки французької держслужби погрожують страйком на час Олімпіади

Росіяни 28 разів обстріляли дев’ять громад Сумської області

11 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА