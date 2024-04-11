Росіяни за добу здійснили вісім ракетних і 93 авіаудари, ППО ліквідувала 37 ворожих БПЛА

Ворог завдав 8 ракетних і 93 авіаційних удари, здійснив 78 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляють у зведенні Генштабу Збройних сил України в четвер уранці.

Так, уночі російські окупанти завдали чергового масованого удару по Україні, застосувавши крилаті ракети та БПЛА типу Shahed-136/131. За попередньою інформацією, силами і засобами протиповітряної оборони України 37 із 40 БПЛА було знищено. Інформація про ракети уточнюється.

Минулої доби авіаударів зазнали населені пункти Дергачі, Липці, Вовчанськ, Курилівка, Кругляківка Харківської області; Білогорівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Спірне, Верхньокам’янське, Іванівка, Олександропіль, Семенівка, Новокалинове, Бердичі, Нетайлове, Красногорівка, Костянтинівка, Вугледар, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка, Роботине Запорізької області.

Крім того, під артилерійським вогнем було понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

"Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення", - ідеться у зведенні.