Події

07:46 11.04.2024

Росіяни за добу здійснили вісім ракетних і 93 авіаудари, ППО ліквідувала 37 ворожих БПЛА

1 хв читати
Росіяни за добу здійснили вісім ракетних і 93 авіаудари, ППО ліквідувала 37 ворожих БПЛА

Ворог завдав 8 ракетних і 93 авіаційних удари, здійснив 78 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляють у зведенні Генштабу Збройних сил України в четвер уранці.

Так, уночі російські окупанти завдали чергового масованого удару по Україні, застосувавши крилаті ракети та БПЛА типу Shahed-136/131. За попередньою інформацією, силами і засобами протиповітряної оборони України 37 із 40 БПЛА було знищено. Інформація про ракети уточнюється.

Минулої доби авіаударів зазнали населені пункти Дергачі, Липці, Вовчанськ, Курилівка, Кругляківка   Харківської області; Білогорівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Спірне, Верхньокам’янське, Іванівка, Олександропіль, Семенівка, Новокалинове, Бердичі, Нетайлове, Красногорівка, Костянтинівка, Вугледар, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка, Роботине Запорізької області.

Крім того, під артилерійським вогнем було понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

"Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення", - ідеться у зведенні.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:12 11.04.2024
Росіяни за добу втратили 810 осіб

Росіяни за добу втратили 810 осіб

07:50 11.04.2024
На бахмутському та новопавлівському напрямках ворог продовжує інтенсивні бої

На бахмутському та новопавлівському напрямках ворог продовжує інтенсивні бої

19:29 10.04.2024
Українська авіація завдала ударів по одній ЗРК і по одній станції РЕБ ворога

Українська авіація завдала ударів по одній ЗРК і по одній станції РЕБ ворога

19:27 10.04.2024
За добу ворог завдав 6 ракетних і 65 авіаударів, обстріляв понад 110 населених пунктів

За добу ворог завдав 6 ракетних і 65 авіаударів, обстріляв понад 110 населених пунктів

19:22 10.04.2024
На бахмутському напрямку ЗСУ відбили 17 ворожих атак

На бахмутському напрямку ЗСУ відбили 17 ворожих атак

07:38 10.04.2024
ЗС України за добу ліквідували 830 окупантів і 47 бронемашин

ЗС України за добу ліквідували 830 окупантів і 47 бронемашин

07:31 10.04.2024
Генштаб ЗС України: На фронті відбулося 83 бойові зіткнення, на бахмутському напрямку відбито 29 атак противника

Генштаб ЗС України: На фронті відбулося 83 бойові зіткнення, на бахмутському напрямку відбито 29 атак противника

07:27 10.04.2024
Генштаб ЗС України: За минулу добу армія РФ здійснила 11 ракетних і 108 авіаударів

Генштаб ЗС України: За минулу добу армія РФ здійснила 11 ракетних і 108 авіаударів

07:24 10.04.2024
ППО знищила 14 із 17 "шахедів" якими вночі атакували Україну

ППО знищила 14 із 17 "шахедів" якими вночі атакували Україну

07:21 10.04.2024
Генштаб ЗС України: Авіація завдала ударів по 15 районах скупчення сил противника

Генштаб ЗС України: Авіація завдала ударів по 15 районах скупчення сил противника

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Січеславські десантники на авдіївському напрямку відбили 13 ворожих атак - командування ДШВ ЗСУ

Путін зробить усе, щоб цього року збільшити удари по Україні - Зеленський

Зеленський провів нараду щодо ракетної програми: У нашої "оборонки" є потрібні результати

Зеленський зустрівся в Києві з гендиректоркою Міжнародної організації з міграції

Зеленський у розмові з новообраним прем'єром Ірландії наголосив на необхідності розпочати переговори щодо українсько-ірландської безпекової угоди

ОСТАННЄ

Польща піднімала авіацію в небо через масовану атаку РФ по Україні

Ворог атакував критичну інфраструктуру в Київській області, сталася пожежа

Росіяни здійснили масовану повітряну атаку по енергоінфраструктурі в чотирьох областях

Війська РФ за добу завдали 421 удару по семи населених пунктах Запорізької області

Прем'єри Нідерландів, Чехії та Данії обговорили варіанти постачання в Україну додаткових засобів ППО

Байден пообіцяв допомогти Ізраїлю в захисті від загрози Ірану

ХАМАС заявляє про відсутність 40 заручників для виконання угоди про припинення вогню з Ізраїлем

Профспілки французької держслужби погрожують страйком на час Олімпіади

Росіяни 28 разів обстріляли дев’ять громад Сумської області

11 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА