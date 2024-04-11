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07:12 11.04.2024

Війська РФ за добу завдали 421 удару по семи населених пунктах Запорізької області

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Війська РФ за добу завдали 421 удару по семи населених пунктах Запорізької області

Окупанти за минулу добу завдали 421 удару по 7 населених пунктах Запорізької області, є руйнування житлових будинків і об'єктів інфраструктури, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у телеграм-каналі в четвер уранці.

"За добу окупанти завдали 421 удар по 7 населених пунктах Запорізької області", - йдеться в його телеграм-каналі.

За словами Федорова, війська РФ здійснили 4 авіаційні удари по Малій Токмачці та Роботиному, 165 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку і Новоандріївку.

Також зафіксовано 8 обстрілів із РСЗВ по Залізничному, Гуляйполю, Малій Токмачці, Роботиному і Малинівці. 244 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Малинівки, Роботиного і Левадного.

Крім того, надійшло 12 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

 

 

 

Теги: #обстріли #запорізька

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