Нардепи розглянули понад половину поправок до законопроєкту про мобілізацію

Народні депутати розглянули понад 3000 поправок до другого читання законопроекту про мобілізацію (№10449).

У ніч із середи на четвер на пленарному засіданні парламент продовжує розглядати поправки, які відхилив комітет із питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", у залі пленарного засідання Верховної Ради перебувають близько 30 народних депутатів, що не дає змоги провести результативного голосування за будь-яку поправку (для такого голосування необхідно щонайменше 226 голосів на підтримку).

Веде пряму трансляцію засідання парламенту в соціальній мережі Тік-Ток і в YouTube народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").

Як повідомлялося, парламент почав розгляд поправок до законопроєкту про мобілізацію на пленарному засіданні в середу. До другого читання законопроєкту надійшло понад 4 тисячі поправок.