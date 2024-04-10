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20:24 10.04.2024

Екскерівників господарського підрозділу СБУ викрито на розкраданні понад 26 млн грн на оборудках із пальним

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Екскерівників господарського підрозділу СБУ викрито на розкраданні понад 26 млн грн на оборудках із пальним

Служба безпеки України викрила схему розкрадання коштів, виділених на закупівлю паливно-мастильних матеріалів для потреб СБУ, до організації якої причетні екскерівники господарського підрозділу служби.

"Головне управління внутрішньої безпеки та слідчі Служби безпеки України у співпраці з НАБУ та ОГП викрили схему розкрадання коштів, виділених на закупівлю пального для потреб спецслужби у 2022 році. До організації оборудки причетні колишні керівник Департаменту господарського забезпечення та його перший заступник. Обоє раніше були звільнені із займаних посад за ініціативою Голови СБУ Василя Малюка", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в середу.

Під час досудового розслідування і тривалих експертиз встановлено, що екскерівники організували придбання за штучно завищеними цінами паливно-мастильних матеріалів для службових авто і бронетехніки СБУ.

"Для цього експосадовці залучили декілька підконтрольних комерційних структур з Києва, які займаються торгівлею нафтопродуктами. Щоб реалізувати оборудки, вони вносили недостовірні відомості до фінансово-господарської та звітної документації", - наголошується в повідомленні.

Унаслідок злочинних дій фігурантів підрозділам СБУ було завдано понад 26 млн грн збитків.

Під час обшуків у помешканнях експосадовців правоохоронці виявили понад 11 млн у гривневому еквіваленті. Крім цього, під час слідчих дій за адресами проживання та в офісах керівників афілійованих компаній було вилучено незареєстровану зброю, зокрема, бойові гранати, пістолети-кулемети, ручний гранатомет, бойовий пістолет та більше ніж півтисячі набоїв до вогнепального озброєння.

На підставі зібраних матеріалів слідчі СБУ повідомили експосадовцям про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 191 (розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах); ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності інших військових формувань – Службі безпеки України в особливий період).

Наразі вирішується питання про обрання фігурантам запобіжного заходу, їм загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.

 

 

 

Теги: #сбу #чиновники #схема

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