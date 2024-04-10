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20:19 10.04.2024

Зеленський провів нараду щодо ракетної програми: У нашої "оборонки" є потрібні результати

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Зеленський провів нараду щодо ракетної програми: У нашої "оборонки" є потрібні результати

Президент України Володимир Зеленський провів у середу нараду з військовим керівництвом країни з питань, зокрема, реалізації ракетної програми, заявивши про наявність потрібних результатів.

"Провів нараду щодо нашої ракетної програми. Головком, міністр оборони, Мінстратегпром, керівники відповідних підприємств. Серійне виробництво, нові зразки ракет. Деталі не публічні, але в нашої "оборонки" є потрібні результати", - заявив він у відеозверненні.

Як наголосив Зеленський, "головне - щоб тепер армія реалізувала ці результати".

Глава держави також у межах наради обговорив поточну ситуацію на передовій із головкомом ЗСУ Олександром Сирським і заслухав доповідь керівника ГУР Кирила Буданова.

 

Теги: #президент #ракетна_програма

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