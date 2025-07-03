Інтерфакс-Україна
Події
15:17 03.07.2025

Зеленський планує обговорити в Данії деякі деталі ракетної програми

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Зеленський планує обговорити в Данії деякі деталі ракетної програми

Президент України Володимир Зеленський планує обговорити деякі деталі української ракетної програми під час свого візиту в Данію, зокрема, з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйен та з президентом Європейської ради Антоніу Коштою.

"Данія нас підтримує на продовження данської моделі і розширення, фінансове розширення данської моделі. Ось якраз відповідні дрони, про які я вже сказав. Крім цього, є ще ракетна програма, деякі деталі, які я не хочу говорити в голос, про них я буду говорити і з Данією, і з Урсулою Фон дер Ляйен, і з Антоніу Коштою", - сказав Зеленський у коментарі для журналістів.

Також у Данії президент планує обговорити посилення обороноздатності України та євроінтеграційне питання. За його словами, Україна технічно підготувала та готова до відкриття трьох кластерів щодо перемовин про вступ до ЄС.

"Ми хочемо відкрити зараз один кластер найближчим часом. Але ви знаєте, що є політичні блокування, виключно політичні. Ми будемо сьогодні проговорювати це з партнерами", - додав Зеленський.

Він зазначив, що є два напрямки, які дуже потрібно вирішити прямо зараз.

"Це стосується внутрішнього фінансування виробництва зброї в Україні. Дуже надіємося, що зможемо домовитися з Євросоюзом", - резюмував глава держави.

Теги: #данія #зеленський #ракетна_програма

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