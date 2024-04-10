Українська авіація завдала ударів по одній ЗРК і по одній станції РЕБ ворога
Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по одному району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, одному зенітно-ракетному комплексу, одній артилерійській системі та одній станції РЕБ ворога, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Водночас підрозділи ракетних військ завдали ураження по восьми районах зосередження особового складу та одному зенітно-ракетному комплексу противника.