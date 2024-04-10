За добу ворог завдав 6 ракетних і 65 авіаударів, обстріляв понад 110 населених пунктів

За добу ворог завдав шести ракетних і 65 авіаційних ударів, здійснив 61 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Згідно зі зведенням, оприлюдненим у середу ввечері, протягом доби ворог завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Дергачі, Липці, Вовчанськ, Курилівка, Кругляківка Харківської області, Серебрянське лісництво Луганської області, Спірне, Верхньокам'янське, Іванівка, Олександропіль, Семенівка, Новокалинове, Бердичі, Нетайлове, Костянтинівка, Вугледар, Урожайне Донецької області, Мала Токмачка та Роботине Запорізької області.

Від ворожих артилерійських і мінометних обстрілів постраждали понад 110 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях.