Події

19:22 10.04.2024

На бахмутському напрямку ЗСУ відбили 17 ворожих атак

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На бахмутському напрямку ЗСУ відбили 17 ворожих атак

Протягом доби на бахмутському напрямку українські військові відбили 17 ворожих атак, загалом на фронті зафіксовано 47 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"На бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 17 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Виїмка, Роздолівка, Часів Яр, Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення", - йдеться у зведенні, оприлюдненому у фейсбуці в середу ввечері.

Українські захисники також відбили три ворожі атаки на лиманському напрямку в районі Тернів Донецької області, де противник намагався прорвати оборону ЗСУ, ще дві атаки відбито на авдіївському напрямку в районах Уманського та Первомайського Донецької області, де ворог намагався вибити підрозділи Сил оборони із займаних рубежів.

У свою чергу протягом доби окупанти за підтримки авіації 14 разів намагалися прорвати оборону українських військових на новопавлівському напрямку в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки.

Крім цього, ворог один раз атакував позиції ЗСУ в районі Старомайорського на Донеччині на оріхівському напрямку та здійснив п'ять атак на херсонському напрямку в районі Кринок Херсонської області.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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