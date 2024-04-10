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18:43 10.04.2024

Близько 50 нардепів розглядають у 2-му читанні законопроєкт про мобілізацію на засіданні ВР - Фріз

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Близько 50 нардепів розглядають у 2-му читанні законопроєкт про мобілізацію на засіданні ВР - Фріз

В обговоренні поправок до другого читання законопроєкту про мобілізацію на пленарному засіданні беруть участь близько пів сотні народних депутатів, повідомила член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").

"У залі засідань наразі перебувають близько 50 народних депутатів", - сказала Фріз агентству "Інтерфакс-Україна" в середу.

Як повідомлялося, Верховна Рада в середу розпочала розгляд у другому читанні законопроєкту №10449 про внесення до деяких законів змін, що стосуються окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку.

Як повідомляє сайт Верховної Ради, кількісний склад парламенту станом на 10 квітня 2024 року становить 401 народний депутат.

Теги: #законопрект #верховная_рада #мобілізація

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